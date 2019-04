Slovnaft vyzbieral vlani takmer 57 ton použitého kuchynského oleja

dnes 13:31 -

V rámci ekologického projektu "Aj kvapka oleja sa ráta" spoločnosť Slovnaft vyzbierala v minulom roku takmer 57 tisíc kilogramov použitého kuchynského oleja, čo bolo o 74 % viac ako v roku 2017. Najviac sa ho vyzbieralo v Bratislave, kde ľudia počas jedného roka odovzdali až 13,7 ton použitého oleja. Na projekte spolupracuje Slovnaft so spoločnosťou Meroco. Informoval o tom hovorca Slovnaftu Anton Molnár

Ako ďalej uviedol, počas minulého roka sa tiež vytvorilo 12 nových miest na zber použitého kuchynského oleja. Ten môžu spotrebitelia aktuálne odovzdať na 171 čerpacích staniciach Slovnaftu, čo sú zhruba tri štvrtiny celej siete. Takisto ich môžu odovzdať na ďalších troch zberných miestach v bratislavskom Vlčom hrdle, Starej tržnici v centre hlavného mesta a na termináli rafinérie v Kľačanoch.

Projekt "Aj kvapka oleja" sa ráta, ktorý je zameraný na zber použitého kuchynského oleja z domácností, spustil Slovnaft v roku 2011 na vybraných čerpacích staniciach. Olej sa využíva na výrobu biopalivovej zložky do motorovej nafty. „Dnes zber oleja prevádzkujeme na zhruba 170 staniciach a za to obdobie sme vyzbierali okolo 130 ton opotrebovaného kuchynského oleja“, uviedol manažér oddelenia ochrany životného prostredia Slovnaftu Dušan Ronec.

Vylievanie použitého kuchynského oleja môže spôsobiť upchatie kanalizačných sietí a zároveň má nepriaznivé dopady na životné prostredie. „Niektoré štúdie poukazujú na veľmi podobný dopad rastlinných olejov na životné prostredie, ako je to u minerálnych olejov. Jednoznačne by sme tieto oleje nemali vylievať do kanalizácie,“ upozornil Ronec. Slovnaft odporúča zbierať použitý olej do čistej a suchej PET fľaše alebo pôvodného obalu.

Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.