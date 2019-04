Cesta k bohatstvu: Viete poskladať Rubikovu kocku?

Zdroj: CNBC

Foto:YT/ART INSIDER

dnes 0:19 -

Giovanni Contardi má len 24 rokov a rozhodol sa, že využije kocku trocha inak. Premieňa ich na portréty celebrít. Stovky kociek poskladá tak, aby vo výslednom obraze vznikla tvár napríklad LeBrona Jamesa, Rihanny či Justina Timberlakea.

Prvý portrét, ktorý sa Contardimu podarilo predať, bola speváčka Amy Winehouse. Ako hovorí, dostal zaň zhruba 5 000 dolárov. Ale najvyššiu cenu zinkasoval, 29 000 dolárov, minulý rok od súkromného kupujúceho, ktorý si objednal portrét, pretože „chcel prekvapiť svoju ženu na Vianoce,“ hovorí Contardi pre televíziu CNBC. "Všetko sú to skutočné Rubikove kocky osadené do ručne vyrobeného rámu. Je za tým veľa hodín práce." Zvyčajne "najmenej tri alebo štyri týždne" na dokončenie každého neuveriteľne realistického portrétu. Najviac času zaberie naplánovanie vzorovaného dizajnu, ktorý používa šesť farieb, ktoré dáva k dispozícii šesť strán kocky. Kocku využíva ako puzzle, v konečnom dôsledku na obraze niet inej farby v štvorčekoch ako biela, červená, modrá, oranžová, zelená a žltá.

Contardi rád robí portréty, zvyčajne založené na existujúcich fotografiách celebrít. „Mojou vášňou sú výrazy tváre. Je to výzva, ako urobiť odlišný výraz tváre, aby sa zdal byť skutočný, ale len zvolením farby z Rubikovej kocky.“

Po návrhu dizajnu sa Contardi pustí do skladania. „Nadišiel čas pohrať sa s Rubikovými kockami, a to netrvá dlhšie ako len dve hodiny“, aby zostavil portrét v plnej veľkosti zo stoviek Rubikových kociek. Šikovne ju obracia v rukách jednu po druhej, až do dostane presný vzor farebných štvorcov, ktoré potrebuje.



Contardi je viac než len majstrom v skladaní kocky, čomu sa venuje už asi desať rokov. Zúčastnil sa súťaží v skladaní na čas, kde sa ľudia behom niekoľkých sekúnd snažia pokladať Rubikove kocky, dokonca skončil na druhom mieste na majstrovstvách sveta v roku 2011. Aj dnes ešte dokáže poskladať hlavolam v priemere za menej ako 10 sekúnd.



Ešte ako študent strednej školy v Taliansku si Contardi uvedomil, že by mohol Rubikove kocky poskladať tak, aby ich využil na tvorivejšie účely. Svoj prvý portrét v plnej veľkosti, ktorý vyrobil, bol verziou ikonickej maľby Edvarda Muncha „Výkrik“, expresionistickú predlohu si vybral pre projekt takmer pred siedmimi rokmi. Dielo vzniklo pomocou viac ako 900 Rubikových kociek. Po škole sa Contardi presťahoval do Austrálie, kde niekoľko rokov pracoval v pražiarni na kávu v kaviarni v Melbourne a pokračoval v tom, aby dostal do povedomia svoje Rubikove umenie. Svoje portréty zverejňoval na sociálnych sieťach a záujem o ne vzrástol po tom, čo celebrity ako Will Smith a Dwayne "The Rock" Johnson postli obrázky svojich portrétov.

Aj dnes Contardi stále používa sociálne médiá na postovanie obrázkov svojej práce a má takmer 350 000 nasledovníkov na Instagrame. Už predáva portréty za tisíce dolárov a zastupuje ho galéria umenia Manhattan art gallery Gallery 104, kde boli jeho práce nedávno vystavované.