Nemecký minister dopravy podporí budovanie súkromných dobíjacích staníc

Nemecký spolkový minister dopravy Andreas Scheuer chce podporiť budovanie súkromných elektrických dobíjacích staníc sumou vo výške jednej miliardy eur. Túto sumu žiada mimoriadne vyčleniť zo štátneho rozpočtu. Peniaze chce získať na rok 2020.

Minister chce týmto spôsobom zvýšiť podiel áut s elektrickým pohonom v krajine. „Chceme občanom pomôcť, aby si dobíjacie stanice vybudovali vo svojich garážach,“ povedal minister pre Bild am Sonntag. Štát by im mal prispieť na ich zriadenie hradením polovice nákladov.

Podľa ministerstva si majitelia elektroáut dobíjajú batérie zo 75 až 85 % doma alebo na pracovisku, preto by mal štát prevziať na seba polovicu nákladov na ich vybudovanie. Na riadnu dobíjaciu stanicu by mal štát prispieť sumou 3000 eur. Ministrov zámer by mal začať platiť od júla tohto roku.

Brzdou rýchlejšieho rozšírenia používania elektrických áut v Nemecku je slabé plošné rozšírenie dobíjacích staníc. Pre krajinu je dôležité, ak chce dosiahnuť ciele na ochranu klímy do roku 2030, aby na jej cestách bolo viac áut s elektrickým pohonom.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa minister v piatok (29. 3.) oznámil balík zákonov na vybudovanie nabíjacích staníc.