Europoslanci by mali schváliť cestný balíček ešte pred voľbami do EP

Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia apeluje na europoslancov, aby schválili cestný balíček ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Odôvodnilo to tým, že novým europoslancom môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa zoznámia s jeho problematikou.

„V stredu 27. marca bolo naplánované hlasovanie o cestnom balíčku v pléne Európskeho parlamentu. Európsky parlament už na dvoch minulých rokovaniach pléna nedokázal nájsť spoločnú pozíciu v súvislosti s cestným balíčkom,“ skonštatovala hovorkyňa Česmadu Martina Baumann, podľa ktorej nie je vylúčené, že sa o ňom v pléne EP bude opäť hlasovať v apríli tohto roka.

Pre slovenských dopravcov by podľa združenia bolo ideálne, ak by sa hlasovanie o cestnom balíčku uskutočnilo ešte pred voľbami do europarlamentu. Predpokladá totiž, že novým poslancom v EP môže nejaký čas trvať, kým sa oboznámia s problematikou. „Možno tiež očakávať, že nový mandát EP neprinesie nič pozitívne a stretne sa s rovnakými problémami a rozdielnosťou názorov. Zároveň sa predpokladá aj väčšia politická a názorová roztrieštenosť nového EP, a preto aj zložitejšie a dlhšie hľadanie kompromisov,“ upozornila Baumann.

U dopravcov bude podľa nej pretrvávať neistota a obavy z rôznych národných prístupov ku kontrolám minimálnych miezd. „Chceme sa totiž vyhnúť legislatívnej fragmentácii v EÚ, ktorá by pri najhoršom možnom scenári mohla znamenať 28 odlišných národných právnych úprav minimálnych miezd, sociálnych štandardov a administratívnej záťaže, čo by definitívne ohrozilo myšlienku jednotného európskeho trhu a mobilitu v Európe,“ objasnila hovorkyňa.