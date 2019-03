Zisk TUI by pre pozastavenie letov Boeingu 737 Max mohol klesnúť o štvrtinu

dnes 14:31 -

Spoločnosť TUI Group, ktorá podniká v oblasti turizmu, upozornila, že jej zisk v tomto roku by pre pozastavenie prevádzky strojov Boeing 737 Max mohol byť o štvrtinu nižší, ako sa predpokladalo. Firma TUI, ktorá sídli v Nemecku a podniká v niekoľkých európskych krajinách, má 15 lietadiel 737 Max. Lety týchto strojov boli pozastavené po dvoch tragických nehodách, ktoré sa stali v priebehu piatich mesiacov.

TUI uviedla, že zatiaľ prijala opatrenia na obdobie do polovice júla. Ak sa dovtedy lety strojov 737 Max povolia, základný zisk TUI bude o zhruba 200 mil. eur nižší, ako sa pôvodne očakávalo, vzhľadom na náklady na lízing dodatočných lietadiel a predĺženie končiacich sa lízingov. TUI zároveň upozornila, že existuje "značná neistota", kedy sa prevádzka lietadiel 737 Max obnoví. Ak v nadchádzajúcich týždňoch nebude jasné, či tieto stroje budú môcť od polovice júla lietať, TUI bude musieť predĺžiť platnosť opatrení až do konca letnej sezóny. Toto predĺženie by mohlo stáť ďalších 100 mil. eur.

Pôvodne spoločnosť TUI prognózovala, že jej zisk v tomto roku bude v podstate na vlaňajšej úrovni 1,18 mld. eur. Teraz by však zisk mohol byť o 17 až 26 percent nižší v závislosti od toho, kedy budú môcť stroje 737 Max opäť lietať.