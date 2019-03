GA Drilling získala investičnú podporu od Lead Ventures vo výške 4,2 milióna eur

dnes 13:01 -

Spoločnosť GA Drilling, ktorá vyvinula technológiu na plazmové bezkontaktné vŕtanie, podpísala s maďarskou investičnou spoločnosťou Lead Ventures dohodu o financovaní vo výške 4,2 milióna eur. Zároveň podpísala servisnú dohodu so skupinou MOL, ktorá GA Drilling sprístupní ťažobné vrty na testovanie plazmovej dezintegrácie na uzatváranie vrtov. Dohody sú významným krokom v komercializácii vyvinutej technológie, povedal v piatok po podpise zmluvy riaditeľ GA Drilling Igor Kočiš.

"Je to pre nás zavŕšenie obdobia výskumu a vývoja, ktoré ideme preklopiť do reálneho testovania v praxi. My, ako technologická firma, nedisponujeme vrtmi alebo kapacitami, ktoré by boli schopné posunúť nás do tejto fázy" povedal Kočiš. Financie a podpísaná servisná dohoda umožnia firme vyskúšať v praxi komerčnú efektivitu projektu. Podľa Kočiša sa firma v súčasnosti zamerala na uzatváranie vrtov, ktoré je často finančne náročnejšie ako samotné vŕtanie. Praktické skúšky tejto technológie zrealizujú práve na ropných vrtoch skupiny MOL.

Venture kapitálová spoločnosť Lead Ventures financuje projekt prostredníctvom fondu, do ktorého vložil MOL, rovnako ako Maďarská banka pre export a import, po 25 miliónov eur. Podľa riaditeľa Lead Ventures Ábela Galácza má inovatívne riešenie spoločnosti GA Drilling potenciál zásadne zmeniť segment energetiky. "Z nášho pohľadu ide o jednu z najsľubnejších inovácií v energetike v regióne strednej Európy," povedal Galácz.

Vedúci skupiny pre inovácie skupiny MOL a zároveň predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi si od spojenia s GE Drilling sľubuje nielen využívanie technológie pre potreby skupiny MOL, ale aj jej komerčný predaj. "Sme presvedčení, že o takúto technológiu je záujem na medzinárodných trhoch. Dúfame, že to bude medzinárodne dobre vnímaný projekt," dodal Világi.

GA Drilling, a. s., je slovenská hi-tech spoločnosť založená v roku 2008, ktorá vyvíja technológiu na princípe elektrickej plazmy. Technológia dokáže vŕtať hlbšie, než bolo doteraz ekonomicky rentabilné, a tým sprístupniť geotermálnu energiu pre viac ako 70 % najobývanejších častí sveta. Finančne do tejto spoločnosti v minulosti vstúpili Berlin Technologie Holding, Slovak Investment Holding a americký investor Ted Halstead. Jedným zo strategických partnerov spoločnosti je aj rakúsky technologický líder v oblasti ťažbového priemyslu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment.