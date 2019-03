Americké a čínske tímy v piatok obnovili rokovania v Pekingu

dnes 9:01 -

Čínsky viceprezident Liu Che privítal amerického obchodného zástupcu Roberta Lighthizera a ministra financií Stevena Mnuchina vo vládnom penzióne. Mnuchin pred dnešným záverečným kolom dvojdňových rozhovorov vyhlásil, že štvrtková (28. 3.) večera bola "produktívna".



"Minulú noc sme mali veľmi produktívnu pracovnú večeru a tešíme sa na dnešnú schôdzku," povedal Mnuchin bez ďalších podrobností.



Liu Che má naplánovanú na cestu do Washingtonu na budúci týždeň. Vysokí predstavitelia oboch krajín medzitým pokračujú v rokovaniach a podľa čínskej strany vyvíjajú maximálne úsilie, aby ukončili obchodnú vojnu dvoch najväčších svetových ekonomík.



Americký prezident Donald Trump na začiatku tohto mesiaca povedal, že dohoda s Čínou je "veľmi blízko". Ak budú rokovania úspešné, Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching v nasledujúcich mesiacoch podpíšu dohodu.

Čínsky premiér Li Kche-čchiang vo štvrtok uviedol, že Peking výrazne rozšíri prístup na trh pre zahraničné banky a poisťovne. To podporilo špekulácie, že Čína môže čoskoro oznámiť nové pravidlá, ktoré umožnia zahraničným finančným spoločnostiam expandovať na čínsky trh.



Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow zase naznačil, že Spojené štáty môžu zrušiť niektoré clá, ak sa dosiahne obchodná dohoda. Ale časť ciel bude platiť ďalej, aby USA zabezpečili dodržiavanie dohody zo strany Pekingu. "My sa nevzdáme nášho vplyvu," povedal novinárom vo Washingtone.



Medzi Trumpovými požiadavkami je to, aby Peking ukončil praktiky, ktoré Washington považuje za systematické krádeže duševného vlastníctva a nútený prevod amerických technológií na čínske spoločnosti.

Americké firmy tvrdia, že sú často pod tlakom, aby odovzdali technologické know-how čínskym partnerom v spoločného podniku, miestnym úradníkom alebo regulačným úradom ako podmienku pre povolenie podnikania v Číne.

Washington tvrdí, že tieto technológie sa následne prenášajú na čínskych konkurentov amerických firiem.

Táto otázka je pre vyjednávačov jedna z najťažších, pretože podľa amerických predstaviteľov Čína predtým odmietala uznať, že problém existuje v rozsahu, aký uvádzajú Spojené štáty, čo sťažuje diskusiu o riešení.

Čína tvrdí, že nemá žiadne požiadavky na transfer technológií zakotvené v zákonoch a takéto prevody sú výsledkom legitímnych transakcií.