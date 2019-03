Apple Card: Agresívny krok na kontrolu digitálneho života

Zdroj: businessinsider

Kto mal raz iPhone, asi nebude cítiť potrebu prejsť na systém Android. Alebo nie? Viete si predstaviť, že sa rozhodnete pre nový telefón a kvôli tomu by ste museli zrušiť aj svoju kreditnú kartu?

Apple si tak chráni prioritu v oblasti obchodovania s iPhonmi. Nové služby, ako napríklad Apple Arcade, Apple News Plus a Apple TV Plus, sú všetky určené na to, aby fungovali najlepšie a v prvom rade na zariadeniach iPhone a Mac. To pomáha spoločnosti zinkasovať viac príjmov od každého používateľa Apple na svete.

Najnovšie je tu Apple Card, ktorá sľubuje 2 % odmeny v hotovosti pri väčšine nákupov, peniaze by sa mali vyplácať denne. 3 % pri nákupoch priamo od spoločnosti, vrátane iCloud, Apple Music, App Store a dokonca aj nových iPhonov a Macov. To môže byť silná motivácia.



Karta je určená na prácu s Apple Pay. Okrem zrejmého zisku, ktorý stojí za to, aby sa firma pokúsila o podnikanie v oblasti kreditných kariet, ide o zaujímavý ťah, ktorý poukazuje na to, ako spoločnosť Apple vníma smartfónový biznis. S Apple Card dostanete odmenu za hlbší ponor do celého ekosystému produktov a služieb spoločnosti Apple. To je dôležité vo svete, kde je čoraz ťažšie nájsť ospravedlniť za rastúce ceny iPhonov.

V každom prípade môže byť Apple Card dobrou a užitočnou voľbou pre každého, kto v nej nájde pre seba určité výhody. Ale určite treba brať do úvahy aj to, že neexistuje nič také ako obed zadarmo, bez ohľadu na to, koľko peňazí dostanete za svoje nákupy späť. Aj pohodlie má skryté náklady, pre Apple to môže byť získanie väčšej moci nad vašim digitálnym životom.