Nezavedie sa opätovne 40 % odpočet daňových výdavkov pri prenájme

Prenajímatelia nehnuteľností si nebudú môcť opätovne uplatňovať odpočet paušálnych daňových výdavkov na úrovni 40 %, ako to bolo do roku 2013. Novelu zákona o dani z príjmov podľa návrhu poslancov SaS parlament neschválil.

Do konca roka 2012 si majitelia nehnuteľností mohli uplatniť 40-percentné paušálne výdavky z príjmov z prenájmu. Novela zákona o dani z príjmov prijatá v roku 2012 však túto možnosť zrušila. "Hoci podnikateľom bola touto novelou zákona suma paušálnych výdavkov zvýšená zo 40 % na 60 %, tým, ktorí mali príjem z prenájmu, bola možnosť paušálne si uplatniť náklady zo 40 % znížená na nulu. Teda od roku 2013 si môžu uplatňovať len reálne výdavky," vysvetlili poslanci SaS. Podľa nich to spôsobilo, že mnohí ľudia, ktorí prenajímali svoje domy alebo byty, s touto činnosťou skončili alebo to robia mimo zákona a štát prichádza o príjmy z tejto dane.

"Opätovným zavedením možnosti uplatňovať si paušálne výdavky z príjmu z prenájmu vo výške 40 % chceme vytvoriť motiváciu vlastníkov svoje byty a domy prenajímať v čo najväčšej miere. Výsledkom bude, že mnoho tých vlastníkov, ktorí dnes svoje nehnuteľnosti neprenajímajú, respektíve robia to 'načierno', sa rozhodne tak konať a v zmysle zákona," očakávali poslanci. Okrem toho podľa SaS mohlo na trhu nehnuteľností vzniknúť množstvo nových ponúk v nájomnom bývaní, zvýšil by sa príjem z daní z prenájmu a výrazne by sa tak zlepšila mobilita pracovnej sily v rámci celého Slovenska.