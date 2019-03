Odchod Británie z EÚ zmenší ekonomiku Írska v tomto roku o 1,8 až 7,5 miliardy eur

dnes 10:31 -

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie zmenší hrubý domáci produkt (HDP) Írska v tomto roku o 1,8 až 7,5 mld. eur v závislosti od toho, či bude na základe dohody alebo bez nej. Vyplýva to z najnovšieho odhadu Inštitútu pre ekonomický a sociálny výskum (ESRI). Inštitút vypracoval tri scenáre brexitu, a to odchod na základe dohody, bez dohody alebo neriadený odchod bez dohody. Desať rokov po brexite bude írska ekonomika o 2,6 %, 4,8 % alebo o 5 % menšia v porovnaní so situáciou, že by Británia zostala v EÚ. Informuje o tom portál rte.ie.

Brexit na základe dohody za desať rokov uberie írskej ekonomike zhruba 50 mld. eur a neriadený brexit bez dohody 100 mld. eur. ESRI odhaduje, že desať rokov po brexite na základe dohody bude v Írsku o zhruba 45 tis. pracovných miest menej v porovnaní s tým, že by Británia zostala členom EÚ. V prípade neriadeného brexitu bez dohody bude strata pracovných miest takmer dvojnásobná, a to na úrovni 80 tis. pozícií.

https://www.rte.ie/news/ireland/2019/0326/1038584-esri-brexit/