Draghi: Dočasné spomalenie ešte nemusí nevyhnutne znamenať vážnu ekonomickú recesiu

„Počas štyroch cykloch rastu ekonomiky v eurozóne od roku 1970 bolo 50 spomalení, definovaných ako dve štvrťročné spomalenia rastu, a len štyri recesie. V skutočnosti sa eurozóna v roku 2016 ocitla v podobnej situácii, keď hospodárstvo prešlo spomalením vyvolaným poklesom svetového obchodu. V tom čase sila domácej ekonomiky dokázala vytvoriť ochranný štít pred vonkajšími neistotami, ktorý pomohol pri zotavení,“ povedal v stredu taliansky centrálny bankár.



Podľa niektorých údajov, ako je index nákupných manažérov alebo zotavovanie francúzskeho a talianskeho priemyslu, by spomaľovanie v tomto štvrťroku mohlo byť miernejšie. Januárové čísla z eurozóny ukázali, že priemysel v prvom mesiaci roka vzrástol medzimesačne o 1 %, a zmiernil tak svoj medziročný prepad zo 4,2 % v decembri na 1,1 %. To ho však stále nevracia späť na úroveň "pred pádom." Nemecký priemysel je napríklad pod svojimi maximami.



ECB predpokladá pre druhú polovicu tohto roka určité zotavenie ekonomiky eurozóny, napriek tomu, že predpoveď rastu pre celý tento rok výrazne zhoršila. Draghiho komentáre prichádzajú potom, čo centrálna banka znížila svoje prognózy rastu v regióne na začiatku tohto mesiaca. Eurozóna by mala v tomto roku rásť o 1,1 percenta, decembrová prognóza hovorila o 1,7 percentom raste.

19-členný región bol poznačený politickým vývojom v Taliansku, krajina na konci roka 2018 vstúpila do technickej recesie. Ale aj Brexitom. Existujú tiež obavy z možného spomalenia čínskeho hospodárstva vzhľadom na závislosť od vývozu do krajiny a celosvetové napätie vo všeobecnosti.





„Kľúčovou otázkou je, či s pokračujúcou menovou politikou podporujúcou expanziu bude domáci dopyt aj naďalej odolnejší,“ povedal Draghi v stredu. ECB začiatkom marca oznámila ďalšie expanzívne opatrenia. Zahŕňali ďalší program na stimulovanie bankových úverov v eurozóne a posunutie načasovania zvyšovania sadzieb. „Bolo jasné, že strata hybnosti rastu by sa mohla stať rozsiahlejšou a pretrvávajúcou, ak by sa objavili dve riziká: po prvé, ak by mal byť vonkajší dopyt naďalej slabý; a po druhé, ak by sa to prenieslo do domáceho dopytu,“ povedal Draghi na margo rozhodnutí banky.

Očakáva sa, že úrokové sadzby banky zostanú na súčasnej úrovni aspoň do konca roka 2019. Úrokové sadzby v eurozóne sú už niekoľko rokov na úrovni rekordných miním. Kritici ECB často spomínajú, že centrálnej banke chýbajú možnosti po tom, čo podnikla toľko krokov, aby podporila rast eurozóny v dôsledku dlhovej krízy v roku 2011. Draghi však v stredu povedal, že to tak nie je. „Naša súčasná reakcia je dobre navrhnutá. Tak, aby reagovala na ďalšie oneskorenia v konvergencii inflácie. ECB prijme všetky opatrenia menovej politiky, ktoré sú potrebné a primerané na dosiahnutie jej cieľa. Nemáme nedostatok nástrojov na splnenie nášho mandátu.“