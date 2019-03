Dokážu bankári vytvárať hodnotu?

Zdroj: AIER

Foto: SITA/AP

dnes 0:02 -

Ak sa spýtate ľudí, v akom biznise podnikajú bankári, dostanete odpoveď, že v poskytovaní úverov a pôžičiek. Alebo možno v budovaní vzťahov. Oba odpovede sú čiastočne pravdivé, ale sú neúplné. Banky sa v podstate snažia znížiť transakčné náklady. Všetko dôležité zhrnul Michael Munger vo svojej knihe Tomorrow 3.0

Ale čo sú to tie transakčné náklady? Laureát Nobelovej ceny z roku 1993 Douglass C. North definoval transakčné náklady ako „náklady na určenie toho, čo je predmetom výmeny a na presadzovanie následných dohôd“.

Munger zdôrazňuje tri atribúty transakčných nákladov: trianguláciu, transfer a dôveru.

Trianguláciu definuje ako „informácie o identite, umiestnení a dohodnutí sa na podmienkach, vrátane ceny.“

Transfer ako „spôsob prevodu platieb a tovaru, ktorý je bezprostredný a čo možno najtransparentnejší.“

Dôvera ako „spôsobom outsourcingu zabezpečenia poctivosti a plnenia podmienok zmluvy.“

Bankári sa snažia o znižovanie týchto nákladov a keď sú úspešní, vytvárajú hodnotu. Umenie ich podnikania spočíva v identifikácii majetku nižšej hodnoty a jeho výhodnom presune na vyššie hodnoty. Bankári presúvajú aktíva, pôžičky, z nižších na vyššie hodnoty. Prekonávajú transakčné náklady, ktoré inak udržujú aktíva v nízkych hodnotách a tým vytvárajú zisk.







Predpokladajme, že si chcete otvoriť cukráreň. Získanie všetkého potrebného vybavenia môže byť dosť drahé a pravdepodobne nemáte bankovkami naplnený matrac, aby ste svoj sen dokázali premeniť na skutočnosť. Nebudete chcieť čakať, kým sa vám podarí nasporiť a riskovať, že vám nápad vyfúkne potenciálna konkurencia s prístupom k väčšiemu množstvu hotovosti. Ak si však môžete požičať peniaze niekoho iného, ​​potom môžete získať všetky potrebné veci na rozbehnutie prevádzky. Môžete začať pracovať ​​a zarábať peniaze. Ale to vytvára ďalší problém. Asi bude náročné nájsť niekoľko ľudí s extra peniazmi, ktoré by vám boli ochotní požičať. Navyše nemusia mať záujem práve teraz investovať do gastrobiznisu, ale nemusia mať záujem ani o množstvo rizík s podnikaním súvisiacich. Ak by sa vám aj takého človeka podarilo nájsť, ako bude vedieť, že váš nápad stojí za to? Alebo že vám môže dôverovať, aby ste sa jednoducho s jeho peniazmi nevyparili? Odhliadnuc od všetkých týchto problémov, ako by ste zabezpečili, aby sa k vám pôžička bezpečne dostala? A rovnako dôležité je aj to, aby ste svoje platby vrátili bezpečne a včas. Sú to veľké problémy, ale sú to problémy bánk a riešia ich bankári.



Bankári riešia problém triangulácie tým, že slúžia ako koordinačné uzly pre ľudí, ktorí si chcú požičať a ľudí, ktorí majú záujem niekomu požičať. Potrebujete peniaze na financovanie stánku so zmrzlinou? Stačí zájsť do banky a požiadať o úver. Máte našetrené peniaze, ktoré v dohľadnom čase potrebovať nebudete a chceli by ste ich požičať ľuďom s nádejnými nápadmi v očakávaní, že získate späť to, čo ste požičali, plus nejaké úroky? Asi pôjdete do banky, kde za vás nájdu tých, ktorým by ste chceli požičať. Ľudí, ktorí potrebujú úvery.

Ale ako zistiť, či niektoré nápady stoja za to? Či sú skutočne dobré, alebo či tým ľuďom možno dôverovať? V tomto prípade banky znižujú transakčné náklady spojené s dôverou. Pri hodnotení plánu dlžníka a pri pohľade na jeho úverovú históriu, môže banka posúdiť, aká je pravdepodobnosť splatenia pôžičky. Banky spravujú sofistikované systémy spracovania platieb, cez ktoré dostanú peniaze do rúk ľudí, ktorí si potrebujú požičať. Vám sprostredkujú výplatu úrokov včas a dôveryhodným spôsobom.



V prípade, že banky tieto úlohy úspešne zvládnu, zarobia si. Generujú zisk. Keď sa im nedarí, vytvárajú straty. Je však možné aj to, že dokážu zarábať v oboch prípadoch. Úspešné banky presúvajú zdroje z nižších hodnôt do vyšších, zatiaľ čo neúspešné banky presne naopak. Skutočný svet, samozrejme, nie je takto jednoduchý a príliš veľa bánk dokáže prežiť alebo sa im dokonca darí, hoci by pravdepodobne mali už dávno skrachovať. To však nie je spôsobené charakterom bánk, požičiavať a poskytovať úvery, je to skôr kvôli vplyvu bánk na politický proces. A to je už celkom iná téma.