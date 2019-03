Kryoptomeny, hotovosť, karty: Ako si ochrániť súkromie v ére digitálnych platieb

Zdroj: AIER

Jerry Brito nedávno publikoval článok, v ktorom tvrdí, že fyzické peniaze a kryptomeny, ale aj peer-to-peer platby, sú nevyhnutné pre modernú demokraciu. Štát môže centrálnych sprostredkovateľov, ako sú banky, ľahko poveriť tým, aby monitorovali všetky transakcie. Brito preto tvrdí, že ak obídeme týchto sprostredkovateľov decentralizovaným spôsobom platby, alebo hotovosťou, pomôžeme jednotlivcom dosiahnuť finančné súkromie a autonómiu, čo sú dve kľúčové zložky pre zdravú demokratickú spoločnosť. Brito ale zabudol na jednu vec. Že aj títo centralizovaní sprostredkovatelia dokážu poskytnúť produkt, ktorý by si z tohto pohľadu zaslúžil pozornosť. Sú to predplatené platobné karty.

Predplatené platobné karty je možné zakúpiť napríklad v maloobchodných predajniach po celej Severnej Amerike. Keď niekto kúpi predplatenú debetnú kartu, svojim vkladom vstupuje do fondu finančných prostriedkov držaných na účte v banke. Všetci ostatní držitelia predplatených kariet sú tiež členmi tohto fondu. Majiteľ karty získa prístup k platobnej sieti typu open-loop, ako je American Express, Visa alebo MasterCard. Nakopovať môže v kamenných predajniach pripojených k niektorej z týchto sietí. Ak by chcel nakupovať on-line, musí zadať na webovej stránke vydavateľa karty poštové smerovacie číslo k svojej karte. Po nákupe si cenu zaúčtuje fond finančných prostriedkov držaných v banke a prostriedky pošle na účet maloobchodníka.





Predplatené debetné karty sa prvýkrát objavili v deväťdesiatych rokoch minulého storočia ako spôsob, akým môžu banky rozšíriť služby pre zákazníkov bez účtu. Dokázali sa k nim dostať aj zákazníci, ktorí nevedeli, alebo nechceli poskytnúť potrebné dokumenty na otvorenie si bežného účtu. Použitie predplatených kariet sa však odvtedy rozšírilo. Predplatené karty bez možnosti dobíjania si nevyžadujú identifikáciu, čo znamená, že sú kvázi anonymné. Občania, ktorí dodržiavajú zákony, ich môžu používať ako nástroj na ochranu súkromia. Napríklad, ak sa niekto obáva, že predajca môže sledovať nákup a viazať ho na zasielanie informácií, napríklad na e-mailovú adresu, potom sa môže predplatená debetná karta použiť na obmedzenie množstva poskytovaných informácií.

Brito vo svojom príspevku stavia bezhotovostné platby do súvislosti s cenzúrou a stratou súkromia. Žiadosť o bežný bankový účet si vyžaduje povolenie od banky, ktorej poskytnete množstvo osobných údajov. Väčšina z nich sa zdieľa napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými tretími stranami, napríklad maloobchodníkmi. Okrem toho môžu banky cenzurovať užívateľov, a to buď odmietnutím založenia účtu, alebo určitými obmedzeniami v ponúkaných službách. Rovnako ako hotovosť, aj predplatená platobná karta je bez potreby súhlasu. Spotrebitelia nepotrebujú súhlas banky na vstup do elektronického platobného systému. A keďže nevyžaduje zadanie osobných údajov, banka, vláda ani maloobchodníci nemôžu zbierať toľko informácií o užívateľovi z transakcie, ako by získali z bežnej transakcie.





Nanešťastie, anonymita poskytovaná predplatenými kartami je obľúbená pri praní špinavých peňazí. Predplatené karty tak pritiahli pozornosť podsvetia pri finančných trestných činoch. V roku 2011 vydal americký FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) súbor pravidiel týkajúcich sa predplatených debetných kariet. Dôvodom bolo, že za určitých podmienok boli predplatené platobné karty funkčne rovnaké ako bankové účty. S poskytovateľmi takýchto kariet sa teda musí zaobchádzať ako s poskytovateľmi bankových účtov, s rovnakými prísnymi predpismi proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa vzťahujú na bankové účty. To zaväzuje poskytovateľov predplatených kariet, aby si vyžiadali meno kupujúceho, dátum narodenia, adresu a identifikačné číslo, a aby tiež oznámili akékoľvek podozrivé transakcie ministerstvu financií. Nariadeniu FINCEN sa ale dá vyhnúť. Ak sa predplatené karty nedajú viacnásobne "nabíjať", neumožňujú platby medzi jednotlivými osobami ani na medzinárodné prevody a neprekročia hodnotu 1000 USD.



V prípade off-line platieb je bezpochyby stále kráľom hotovosť. Predplatené karty možno použiť len na drobné platby obchodníkom, nie na anonymné platby medzi osobami. Súkromie poskytujú pre spotrebiteľov, obchodníci musia mať povolenie od bánk a kartových spoločností na prijímanie platieb predplatnou debetnou kartou. Títo sprostredkovatelia môžu jednoducho odmietnuť obchodníkov, ktorých považujú za príliš riskantných. Na druhej strane, predplatené platobné karty môžu byť použité on-line, zatiaľ čo hotovosť nie. On-line nákup fyzického tovaru si vyžaduje doručovaciu adresu, čo môže byť pre niekoho prekážkou. Ochrana súkromia, ktorú ponúkajú tieto karty, môže najlepšie fungovať pri nákupe nehmotných tovarov a služieb cez zabezpečený prístup cez virtuálnu privátnu sieť.

Existuje pravdepodobne ideálna rovnováha medzi uspokojovaním legitímnych potrieb ľudí v oblasti anonymity a zároveň ochranou pred praním špinavých peňazí. Pravdepodobne to je v nastavení určitého limitu prostriedkov držaných na nenabíjateľnej predplatenej platobnerj karte. Na ochranu súkromia sa okrem hotovosti a kryptomien tak určite dajú použiť aj platobné karty.