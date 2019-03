AKTUALIZÁCIA - EKONOMIKA: NBS znížila odhad rastu ekonomiky pre tento aj ďalšie roky

dnes 14:16 -

Správa "EKONOMIKA: NBS znížila odhad rastu ekonomiky pre tento aj ďalšie roky", rozšírená o ďalšie informácie z tlačovej konferencie v posledných troch odsekoch.

BRATISLAVA 26. marca (SITA) - Národná banka Slovenska (NBS) zmiernila svoj výhľad na tohtoročný rast hrubého domáceho produktu. V aktualizácii svojej predikcie znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku o 0,7 percentuálneho bodu na 3,5 %. Následne by mal hospodársky rast Slovenska spomaľovať na 3,4 % v roku 2020, čo je revízia o 0,6 percentuálneho bodu. Pre rok 2021 centrálna banka znížila odhad rastu o 0,2 bodu na 2,8 %.

Rast ekonomiky zaznamenal svoj vrchol v roku 2018, kedy bol najvyšší. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, už medzinárodné inštitúcie znižujú svoje odhady pre rast ekonomiky, čo sa samozrejme odráža aj v slovenských predikciách. Isté problémy centrálna banka vidí aj v automobilovom priemysle v rámci európskeho priestoru, čo sa neskôr prejaví aj na Slovensku. Preto NBS podľa Ódora pristúpila k zníženiu odhadu rastu slovenskej ekonomiky.

Negatívnym rizikom pre ekonomiku je podľa Ódora spomaľovanie globálnej ekonomiky, ako aj brexit. Znakom pozitívneho rizika je čerpanie eurofondov, kde prišlo podľa Ódora mierne zrýchľovanie. Ďalším pozitívnym rizikom je podľa národnej banky trvalejší obrat indikátorov dôvery. "Pravdepodobnosť recesie vyhodnocujeme ako veľmi nízku," povedal guvernér NBS Jozef Makúch.

Rast zamestnanosti by mal spomaľovať na 1,2 % v tomto roku, 0,8 % v roku 2020 a 0,6 % v roku 2021. Miera nezamestnanosti by sa mala postupne znižovať z tohtoročných 6 % na 5,8 % v roku 2020 a aj v roku 2021. Priemerná reálna mzda by mala tento rok stúpnuť o 4 %, v ďalšom roku o 3,6 % a v roku 2021 o 3 %.

Napriek revíziám smerom nadol je možné podľa centrálnej banky konštatovať, že ekonomika Slovenska si zachováva solídny rast. Naďalej, aj keď mierne pomalšie, bude tvoriť pracovné miesta a vytvárať tak predpoklady pre znižovanie miery nezamestnanosti. Postupné spomaľovanie dynamiky zamestnanosti súvisí podľa centrálnej banky tak s cyklickými, ako aj so štrukturálnymi faktormi, pričom stále by mali pretrvať pnutia na trhu práce. Aktuálna predikcia očakáva relatívne dynamický vývoj miezd vo väzbe na trhové faktory, ale aj v súvislosti s administratívnymi opatreniami. Trh práce by tak mal stále podporovať rast spotreby domácností, ako aj tvorbu úspor.

Zároveň so zmiernením prognózy rastu ekonomiky Národná banka Slovenska v aktuálnej prognóze znížila aj odhad tohtoročného rastu spotrebiteľských cien. Pre tento rok znížila odhad o 0,1 bodu na 2,5 %. Nasledujúci rok predikciu centrálna banka ponecháva nezmenenú, pričom inflácia by mala dosiahnuť 2,5 %. Pre rok 2021 skorigovala odhad o 0,3 bodu na 2,4 %. Postupne sa predpokladá zníženie vplyvu cien energetických a potravinárskych komodít. Silný trh práce by mal postupne podporovať rast dopytovej inflácie.