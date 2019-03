Poslanci ŽSK schválili pôžičku 15 miliónov eur na opravu ciest a mostov

dnes 15:16 -

Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom zasadnutí návratnú pôžičku od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti ŽSK v sume do 15 miliónov eur.

Predsedníčku ŽSK Eriku Jurinovú zároveň splnomocnili podpísať Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií SR a ŽSK. "Úver z ministerstva financií bude veľkým stimulom pre to, aby sa naštartovali rekonštrukcie ciest a hlavne mostov, ktorých nám z roka na rok pribúda práve v najvyššej kategórii pred zatvorením. Nie je úplne jasné, aký objem finančných prostriedkov nám ministerstvo nakoniec schváli, my žiadame 15 miliónov eur. Predpokladáme, že sa budú dať čerpať v troch až štyroch rokoch a boli by sme radi, keby sme ich mohli začať čerpať už tento rok," povedala Jurinová.

Správa ciest (SC) ŽSK má aktuálne v správe takmer 1427 kilometrov (km) ciest II. a III. triedy a 786 mostných objektov. "Ich súčasný stavebnotechnický stav je neuspokojivý. Z celkovej dĺžky 318 km ciest II. triedy je 30,4 km v nevyhovujúcom a 3,1 km v havarijnom stave. Z ciest III. triedy v celkovej dĺžke takmer 1109 km je 153,3 km v nevyhovujúcom a 6,7 km v havarijnom stave. Z celkového počtu 786 mostov je 60 vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave a 97 v zlom stavebnotechnickom stave," uvádza sa v dôvodovej správe k pôžičke od ministerstva financií.

"Myslím si, že za tieto finančné zdroje sa nám podarí urobiť kus dobrej práce a motoristi pocítia zlepšenie dopravnej situácie v Žilinskom kraji. Máme inventarizáciu nevyhovujúcich úsekov ciest, mosty sú rozdelené do stupňov podľa toho, či sú v havarijnom alebo zlom stave. Samozrejme to musíme ešte skontrolovať, lebo zima bola dosť silná a niektoré úseky sa nám možno objavia v horšom stave, ako sme ich mali doteraz zmapované," dodal podpredseda ŽSK Igor Janckulík.