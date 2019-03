Ako často menia banky poplatky a cenníky?

Zdroj: finančná hitparáda

Foto: getty images

dnes 14:54 -

Bankovníctvo je nevyhnutne spojené s pocitom istoty a dôvery. Istoty v zmysle nemennosti podmienok, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri výbere konkrétnej banky. Ceny za služby sú jednou z týchto podmienok. Stabilita obsahu sadzobníka poplatkov a férový prístup ku klientovi pri obmenách jeho obsahu je základ spokojnosti klienta.

V uplynulom roku banky menili cenníky spolu 39 krát. Priemerne sú to dve zmeny na banku ročne.



Za zmenou poplatkov netreba hneď vidieť len príležitosť banky, ako zvyšovať zisk, ale aj ovplyvňovanie návykov klientov. Jedným z takýchto prípadov je napríklad presmerovanie klientov do online a mobilného sveta. Operácie ako prevody a platby na pobočke zbytočne vyťažujú pracovníkov banky, ktorý sa zatiaľ môžu venovať predaju ďalších produktov. Kým napríklad jednorazový príkaz na úhradu v pobočke banky môže stáť aj 4 eurá, elektronicky to môže byť aj zadarmo.

Potom sú to napríklad poplatky za služby s hotovosťou, ktoré sú z roka na rok v bankách drahšie, kedže aj banka má so spracovaním hotovosti vyššie náklady v porovnaní s bezhotovostným stykom.

To isté platí aj pre rôzne výpisy a potvrdenia v pobočke, ale aj výpisy zasielané poštou (napr.: z bežného účtu, kartového účtu kreditnej karty). Banky skôr preferujú elektronickú komunikáciu a tá je zvyčajne zadarmo.

Častou zmenou prechádzajú aj podmienky na získanie zľavy za vedenie balíka služieb k bežnému účtu. Keďže tento produkt využívame všetci, banky sa prostredníctvom neho snažia obstáť v konkurenčnom boji, ale aj nalákať klienta na ďalšie produkty. Klient si tak vie znížiť poplatok a získať zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb až do výšky 50% alebo 100% z poplatku.