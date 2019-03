Do spustenia projektu eKasa zostáva už iba týždeň, upozorňuje finančná správa

dnes 12:31 -

Do ostrého štartu projektu eKasa už zostáva iba týždeň. Od budúceho pondelka musia mať svoje registračné pokladnice online pripojené na finančnú správu všetci podnikatelia, ktorým po tomto dátume vznikne povinnosť evidovať tržby. Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti tržby evidujú, sa musia do systému pripojiť do konca júna, pripomenula v pondelok Finančná správa SR.

Online pripojenie na finančnú správu je do 1. júla 2019 dobrovoľné pre súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom 2019 už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, prípadne budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. "Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice," uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu začať používať online registračné pokladnice kedykoľvek od 1. apríla do 30. júna.

Skokanová pripomenula, že každá online registračná pokladnica bude mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie treba vyplniť a poslať na finančnú správu. Podnikateľ môže v žiadosti zároveň požiadať o zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Po 1. apríli si z portálu daňovej správy - osobnej zóny daňovníka - stiahne inicializačný balíček, ktorý nahrá do pokladnice a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí budú mať prevádzky na miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom, musia po pridelení kódu pokladnice eKasa klient podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému eKasa. Formulár nájdu tiež na portáli daňovej správy v Katalógu formulárov. "Ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu, dátové správy uložené v chránenom dátovom úložisku bude podnikateľ povinný odosielať do systému eKasa najneskôr do 30 dní," dodala Skokanová.