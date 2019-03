Manipulátori JPMorgan a prepad tureckej líry

Zdroj: zerohedge

Analytici JPMorgan, Anezka Christovova a Saad Siddiqui, vydali v piatok ráno odporúčanie shortovať líru. Prognózovali oslabenie kurzu na 5,90 TRY/USD. Banka ako dôvod uviedla aktuálny pokles tureckých devízových rezerv. Tempo ich znižovania je podľa analytikov banky neudržateľné.

Poznámka spoločnosti JPMorgan len dodala impulz k výpredaju, v istý moment mena strácala voči doláru viac než 6,5 % a nakoniec oslabila o vyše 5 %, čo je takmer cieľ aký stanovili v JPMorgan. Spustila sa nová paniku, že turecká ekonomika je opäť na okraji prepadu. Samozrejme to vyvolalo aj zúrivú reakciu zo strany Erdogana, tureckí regulátori bankových a kapitálových trhov spustili samostatné vyšetrovanie JPMorgan Chase.





Zúfalá snaha o poukázanie na obetného baránka pre náhly pokles meny, ktorý, ako sa ukázalo, že od minulého leta umelo podporovali miestne banky (zatiaľ čo centrálna banka predstierala, že nezasiahne), Turecko potešilo. Bankový regulačný orgán BRSA uviedol, že poznámka analytikov JPMorgan mala „zavádzajúci a manipulatívny“ obsah, ktorý vyústil do volatility na trhoch a ublížil reputácii tureckých bánk, tvrdí štátna tlačová agentúra Anadolu. Aj Rada pre kapitálové trhy začala svoje vlastné vyšetrovanie, ako to vyplýva z jej vyhlásenia na internetovej stránke.

Podľa agentúry Bloomberg zverejnenie týchto dvoch postojov takmer súčasne naznačuje, že ide o koordináciu medzi regulátormi len jeden deň po tom, čo turecká mena klesla voči doláru až o 6,5%. Turecká centrálna banka, ktorá bola otrasená prepadom, bola nútená oznámiť v polovici dňa prekvapujúce sprísnenie, aby zastavila ďalší prepad líry, ale tým len výpredaj zhoršila.





V súlade s niektorými celkom bizarnými opatreniami tejto banánovej republiky, ako ju označuje zerohedge, začal bankový regulátor ďalšie vyšetrovanie voči bankám, ktoré manipulovali so svojimi vlastnými klientmi na nákup cudzích mien bez toho, aby konkretizoval finančné inštitúcie, na ktoré sa zacielil.

Nakoniec šlo len o to, aby sa verejnosť dozvedela, že za prepadom líry stoja zlí "manipulátori", pričom Erdogan dal jasne najavo, že ktokoľvek, kto by bol ochotný predať líru, by skončil pravdepodobne vo väzení.

Manipulátori zaplatia za svoje činy po voľbách. V Turecku to nie sú len prázdne reči, no skutočnou otázkou zostáva, do akej miery si viac investorov uvedomilo, že Turecko zostáva kvázi diktatúrou, kde sa právny štát zmení a pošliape kedykoľvek, keď to vyhovuje "výkonnému prezidentovi", ktorého moc sa ešte zvýši. A to je dôvod prečo by mohla líra skončiť ďaleko slabšie, ako je teraz.