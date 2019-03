Začal sa európsky týždeň financií, zameriava sa na mladých ľudí

dnes 10:31 -

European Money Week je iniciatívou bankových asociácií, ktoré združuje Európska banková federácia. Tematický týždeň vytvára priestor pre zdieľanie úspešných národných skúseností a expertízy v oblasti finančného vzdelávania. Jeho cieľom je prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti v Európe.



Slovenská banková asociácia sa do akcie zapojila aj tento rok prostredníctvom projektu Európsky kvíz o peniazoch, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Národné kolo kvízu sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 a svoje znalosti v oblasti finančnej gramotnosti či digitálnej bezpečnosti si vyskúša viac ako 140 školských tímov z celého Slovenska. Európsky kvíz o peniazoch je určený pre žiakov a študentov vo veku od 13 do 15 rokov.



"Finančné vzdelávanie je jednou z kľúčových tém na pôde našej asociácie. Zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov a študentov je nesmierne dôležité, nakoľko takto získané vedomosti a zručnosti im v budúcnosti pomôžu robiť tie správne finančné rozhodnutia", uviedla výkonná riaditeľka SBA Milena Koreňová.



Správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo tiež potvrdzuje dôležitosť a aktuálnosť témy finančnej gramotnosti, najmä ak sa hovorí o mladých ľuďoch. Vzdelávanie detí v tejto oblasti by preto podľa neho malo byť samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu.