Odborári už vyzbierali 290 tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o zavedení stropu na dôchodkový vek

dnes 10:31 -

Odborári od polovice júla už vyzbierali 290 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. "Je to veľmi slušný počet," uviedol na pondelkovej tlačovej besede šéf OZ KOVO Emil Machyna. Ak by podľa neho parlament neschválil ústavný zákon o zastropovaní dôchodkového veku, verí, že sa odborárom podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov potrebných na vyhlásenie referenda o zavedení stropu na dôchodkový vek.

O návrhu ústavného zákona by mal parlament podľa Machynu hlasovať v utorok. Ako ďalej uviedol, odborári poslali všetkým poslancom Národnej rady SR list, v ktorom ich žiadajú o podporu návrhu ústavného zákona. "Ak to parlament neschváli, zaktivizujeme ľudí a verím, že sa nám podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov," povedal. Podľa neho by mohol každý odborár osloviť členov svojej rodiny a vyzbierať tak "4-5 podpisov".

V samotnom referende, o ktoré sa snažia odborári, by sa mali občania vyjadriť k tomu, či by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť podľa odborárov dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla tohto roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, parlament koncom januára opäť posunul na nasledujúcu schôdzu. Podľa navrhovaného ústavného zákona, za ktorého schválenie musí hlasovať aspoň 90 poslancov, by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali ešte na vlaňajšej októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.