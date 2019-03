Súboj na najvyššej úrovni už nie je len o športe

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:32 -

Aj keď je Nike o 40 rokov mladšia firma, dnes je v porovnaní s Adidasom väčším hráčom. Zatiaľ čo Nike dosahuje obrat 35 miliárd dolárov, Adidas v roku 2017 predal výrobky za približne 22 miliárd Eur. Obe firmy stavajú na budovaní komunity svojich fanúšikov a zákazníkov a dá sa povedať, že sú jedným z lídrov v schopnosti komunikovať formou reklamy. Spomeňme len kampaň Nike po škandále spojenom s kľačiacimi hráčmi amerického futbalu, pre ktorú angažovali Colina Kaepernicka. Výsledkom bol nárast predaja online o 27% v porovnaní s predošlým rokom, zároveň však kurz akcií Nike Inc. klesol o 2%.



Adidas sa snaží od svojich zákazníkov zistiť, akou by mal byť značkou a postupne zdôrazňuje módne prvky svojich produktov. Poslami ich odkazu sa zrazu stali Kardashianky a nie športovci a špičkoví atléti. Odborníci na módu sú prispievateľmi pri tvorbe nových modelov, no k životu sa preberajú aj staré dobré „klasiky“ ako je Stan Smith, či Gazelle.

Pre obe značky je podstatné byť na americkom trhu so športovým vybavením a oblečením, pretože americký trh predstavuje 40% z celosvetového trhu so športovým oblečením a obuvou. Kto nie je na tomto trhu významne zastúpený, nemôže hovoriť, že je globálnym hráčom. Samozrejme, americké značky ako Nike alebo Under Armour majú výhodu domáceho ihriska, no ak sa pozrieme na rast Adidasu vidíme, že sa veľmi dobre zorientoval na tomto trhu.







Tržby dosiahnuté na americkom trhu Adidasom sa z roku 2017 na rok 2018 zvýšili o 15%, podobne to bolo v Ázii. Kde to však nerástlo bola Európa, v ktorej tržby Adidasu zostali na rovnakej úrovni ako v 2017. V portfóliu Adidasu sú aj značky ako Reebok, alebo Salomon, ale ich vplyv nie je zrejme podstatný, veď Reebok sa len v minulom roku opäť dostal do ziskových čísiel. Sústrediť sa na menší počet odvetví je stratégiou Adidas a odzrkadlilo sa to aj v roku 2018, keď boli ukončené predajné procesy značiek ako CCM (hokejová výstroj) a celého golfového biznisu značiek Taylor Made, Adams Golf a Ashworth. Kupujúcimi boli v prípade CCM kanadskí investori združení vo fonde Birch Hill. Podobne aj golfové značky predal Adidas finančnému investorovi KPS Capital, ktorý v minulosti odkupoval výrobcov domácich potrieb a nábytku.

Budúcnosť prinesie zrejme obom rivalom prevratný spôsob výroby, keď už dnes Adidas aj Nike investujú do firiem, špecializovaných na 3D tlač. Predstavou manažérov je mať výrobu športovej obuvi priamo v mestách, kde je aj najväčší odbyt. Kupujúci si pomocou aplikácie na mobilnom telefóne zadá aký model mu stroj má „vytlačiť“, akú veľkosť, akú charakteristiku podrážky, aký povrch a do niekoľkých hodín mu bude vyrobený jeho vlastný pár tenisiek. Na jednej strane je to imidžový nástroj na to, aby sa obmedzili obvinenia z detského vykorisťovania a otrokárstva, ktoré sa na obe firmy valili v minulosti. Na druhej strane je to cesta na elimináciu dopravných nákladov a zároveň na zníženie CO2 stopy pri výrobe. Na tomto koncepte pracuje v Adidase interný vývojový tím, ktorý má približne 150 ľudí a testuje nové spôsoby výroby a distribúcie. Masová individualizácia bude asi jednou z hlavných tém do najbližších 10 rokov a nebude sa týkať len obuvi a športových odevov.





V nadchádzajúcich mesiacoch sa obe značky musia vyrovnať s problémami pri dodávkach surovín, pretože materiály používané na ich výrobky sú predmetom záujmu aj iných výrobcov a zdá sa, že Čínsky výrobcovia vlákien a granulátu sú obletovaní aj výrobcami klasickej obuvi a odevov na denné nosenie. Presunutím dôrazu z drahých prémiových produktov na výrobky „strednej triedy“ sa v subdodávateľskej sieti Adidasu začali objavovať omeškania v dodávkach a distribúcii najmä z Ázijskej oblasti. Adidas ročne vyprodukuje 457 miliónov kusov výrobkov a hlavnými výrobcami sú firmy v Kambodži, Vietname a v Číne. Ako sa vyjadrili zástupcovia Adidasu, tieto ťažkosti u dodávateľov nemajú nič spoločné s opatreniami Donalda Trumpa. Firma odhaduje, že výpadky v dodávkach by sa mohli odzrkadliť na znížení plánovaných tržieb o 2-3 %.