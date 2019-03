Firmy musia zintenzívniť prípravy na tvrdý brexit, myslí si šéf ECB

dnes 15:01 -

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi varoval, že firmy by mali zintenzívniť prípravy na brexit bez dohody. Údajne to povedal lídrom Európskej únie (EÚ) na summite v Bruseli, uviedol pre agentúru Reuters diplomatický zdroj.

Draghiho slová prichádzajú deň po tom, čo sa lídri EÚ dohodli na odklade brexitu, aby dali Británii poslednú šancu opustiť Úniu s dohodou.

"Úrady a centrálne banky sú pripravené, ale súkromný sektor musí zintenzívniť prípravy," povedal podľa zdroja Draghi na summite EÚ. Ak Británia vystúpi z EÚ bez dohody, vzájomný obchod bude čeliť bezprostredným prekážkam a reštrikciám.

Podľa Draghiho by boli negatívne dôsledky takzvaného neriadeného brexitu pre eurozónu obmedzené. Uznal však, že niektoré krajiny by to zasiahlo viac než iné.

Francúzsko, Nemecko, Belgicko a Holandsko paria medzi krajiny EÚ s najväčšou obchodnou výmenou s Britániou a zrejme by aj najviac pocítili brexit bez dohody.

Draghi tiež povedal, že ekonomika eurozóny sa síce musí vyrovnávať s dlhšou slabosťou a veľkou neistotou, ale riziko recesie je stále malé.