Nezamestnanosť na Slovensku už klesá pomalšie ako vlani

dnes 10:31 -

Nezamestnanosť na Slovensku už klesá miernejším tempom ako v minulom roku. Čoraz menej pracovných miest sa bude tvoriť podľa analytikov najmä kvôli spomaľujúcej sa ekonomike.

Vo februári tohto roka podľa údajov ústredia práce klesla miera evidovanej nezamestnanosti na 5,16 %. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla 6,35 %. "Spolu s nepatrným nárastom v januári je to zatiaľ signál takmer nezmenenej miery nezamestnanosti za prvý štvrťrok 2019. Viditeľné je zmiernenie tempa poklesu miery nezamestnanosti oproti minulému roku," zhodnotili analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

Trend spomaľovania poklesu nezamestnanosti, ktorý začal v minulom roku, sa tak podľa analytikov preniesol aj do úvodu tohto roka. "Pravdepodobne je to dôsledok blížiaceho sa cyklického spomalenia ekonomického rastu, ktorý sa na číslach nezamestnanosti prejavuje najmä v ekonomických slabších okresoch Slovenska a vyčerpania zásoby pracovnej sily na západe krajiny," tvrdí analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Podľa jeho slov miera nezamestnanosti klesla vo februári na západe krajiny na 3,5 %, na juhu stredného a východe Slovenska na 9,56 %.

Za slabším vývojom na trhu práce podľa analytikov NBS možno hľadať zmiernenie výkonnosti ekonomík, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Slovenska. "Z hľadiska nasledujúcich mesiacov sú nepravdepodobné výraznejšie poklesy nezamestnanosti, nakoľko zamestnávatelia sú momentálne výrazne menej optimistickí, pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest, a stláčať mieru nezamestnanosti nadol by malo byť pri aktuálne nízkych úrovniach čoraz náročnejšie," očakávajú analytici NBS.

Nové pracovné miesta by mali v najbližšom období pribúdať najmä na západe krajiny. "V ekonomicky slabších regiónoch Slovenska naopak už tento rok budeme pravdepodobne pozorovať mierny nárast miery nezamestnanosti," predpokladá Koršňák s tým, že ešte viac sa zvýraznia rozdiely na pracovnom trhu na Slovensku. "V dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily tak budú viacerí zamestnávatelia na západnom Slovensku stále odkázaní na dovoz pracovnej sily zo zahraničia alebo v horšom prípade budú nútení prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v tomto regióne," dodal Koršňák.