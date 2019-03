Vrcholovému manažmentu Deutsche Bank vyplatia bonusy, prvýkrát za štyri roky

Zdroj: reuters;CNBC

Členovia predstavenstva Deutsche Bank dostali svoje prvé bonusy za štyri roky, vyplýva to z výročnej správy banky zverejnenej v piatok. Správna rada dostala v roku 2018 celkovo, vrátane bonusov, 55,7 milióna eur. To predstavuje nárast oproti predchádzajúcom roku, 29,8 milióna eur. Bonusový fond banky na rok 2018 predstavoval 1,9 mld. eur, čo predstavuje pokles o 14 % oproti 2,3 mld. EUR v predchádzajúcom roku. Pokles je čiastočne spôsobený znížením počtu zamestnancov, uviedla banka.

Očakáva sa, že náklady na súdne spory budú v roku 2019 „výrazne vyššie“ ako v roku 2018, uviedla v správe aj banka.

Deutsche Bank rokuje s konkurenciou Commerzbank o navrhovanom zlúčení, ktoré by mohlo viesť k veľkým škrtom pracovných miest.







Ak sa aj spojenie dvoch bánk podarí dotiahnuť do úspešného konca, nič to nemení na tom, že pre terajšieho šéfa Deutsche Christiana Sewinga, to už teraz vyznieva trochu ako trápne. Ako píše CNBC, tento manažér, ako aj jeho predchodca John Cryan a nemecký minister hospodárstva Peter Altmeier, sa v minulosti opakovane vyjadrovali, že veria v stratégiu Deutsche a že nespochybniteľná je v ich očiach aj pozícia, ako jednej z najsilnejších bánk v Európe. Za ostatnú dekádu akcie Deutsche prišli o viac ako 80 % a akcie Commerzbank odpísali takmer všetko, za rovnaké obdobie klesli o 93 %.