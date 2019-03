Bizarná ekonomika leteckého priemyslu

Zdroj: the atlantic

Dve tragédie krátko po sebe majú podobné črty. Stovky lietadiel Boeing 737 Max dostali dočasný zákaz na prevádzku. Vyšetrovanie ukončené nebolo, ale doteraz medializované správy hovoria o technických problémoch..

V mnohých iných priemyselných odvetviach, keď má výrobok chybu, sa spoločnosti môžu spoľahnúť na celý rad riešení, ako sú iní dodávatelia, ktorí dokážu naplniť potrebu, alebo iné produkty, ktoré sa dajú rýchlo distribuovať. Kvôli zvláštnostiam leteckého priemyslu by dočasný zákaz mohol mať ďalekosiahle následky.



Zákaz letu pravdepodobne zasiahne výrobcu Boeing. Pravdepodobne to poškodí aj letecké spoločnosti, ktoré majú teraz menšiu kapacitu prepravy. Pravdepodobne to bude mať dopad na cestujúcich, ktorí budú musieť upraviť svoj harmonogram a v niektorých prípadoch aj svoje výdavky. Ale najpozoruhodnejšia je škála toho všetkého: v závislosti od trvania zákazu, by to mohlo stáť všetky zainteresované strany miliardy dolárov.

Začnime s Boeingom. Cena akcií spoločnosti klesla o viac ako 10 percent, čo predstavovalo takmer 30 miliárd dolárov trhovej hodnoty spoločnosti pár dní po havárii. Jednou z obáv investorov je, že povesť flotily Max je poškvrnená. Do takej miery, že to ovplyvní dopyt po tomto druhu lietadiel. Toto nie je vôbec zanedbateľný problém: 737 Max stojí viac ako 100 miliónov dolárov je to z dielne Boeing najpredávanejšie lietadlo. Ak letecké spoločnosti zrušia svoje objednávky, Boeing by stratil miliardy dolárov.



Volodymyr Bilotkach, ekonóm Newcastle University a autor The Economics of Airlines, hovorí, že ak bude mať odstavenie finančný dopad, Boeing pravdepodobne nemá plán B. Ale nemá ho ani nikto iný. Odvetvie výroby lietadiel ovláda podľa neho „efektívny duopol“, čo znamená, že mu dominujú dvaja dodávatelia. „Airbus“, čo je druhá polovica duopolu, nemôže prísť na záchranu, pretože má plnú knihu objednávok, ktoré musí splniť. Agentúra Bloomberg ale prinieslo výpoveď analytika, ktorý tvrdí, že firme nehrozí dlhodobé riziko. Bilotkach to vysvetľuje tým, že je možné, že niektoré letecké spoločnosti sa rozhodnú pre staršie modely s bezpečnejšou históriou.





Letecké spoločnosti, zákazníci Boeingu, tiež nie sú v závideniahodnej pozícii. Podľa Clifforda Winstona, ekonóma mimovládnej inštitúcie Brookings, je prvoradou výzvou v tomto odvetví, nakoľko vopred musia letecké spoločnosti prijať rozhodnutie o tom, aká veľká by mala byť ich flotila v danom čase. "Výroba lietadlo trvá dlho, niekedy rok alebo dlhšie, a dokonca aj nákup použitých lietadiel môže chvíľu trvať. Úlohou leteckých spoločností je v podstate odhadnúť, koľko ľudí bude chcieť cestovať na danej linke v daný deň o rok a následne sa tomu prispôsobiť. Keďže flotily leteckých spoločností sa zostavujú podľa dlhodobých prognóz, mohli by mať problémy s rýchlym prispôsobením sa udalostiam, ktoré poškodzujú dopyt, ako sú recesie alebo teroristické útoky. To znamená, že strácajú množstvo peňazí,“ hovorí Winston.

Odstavenie určitého modelu lietadla, hoci ovplyvňuje ponuku a nie dopyt po sedadlách, môže mať podobný účinok. Lietadlá sú takou veľkou investíciou, že keď si ich aerolinky kúpia, chcú ich aj čo najviac využiť. Nemajú náhradu pre situácie, ako je táto. Letecké spoločnosti musia čo nakviac vytrieskať z toho, čo majú.



Napríklad spoločnosť Southwest Airlines, ktorá má v súčasnosti 34 lietadiel Max 8, uvádza, že predstavujú menej ako 5 percent ich denných letov, a spolieha sa na „všetky dostupné lietadlá zo svojej flotily.“ Menej ako 5 percent by sa mohlo zdať málo, ale môže zásadne zasahovať do citlivého počtu požiadaviek na kapacitu, ktoré letecké spoločnosti plánujú mesiace alebo roky vopred. Vzhľadom k tomu, že dnes nevieme, do kedy musia lietadlá Max zostať na zemi, je ťažké presne povedať, aké škody to spôsobí. Winston odhaduje, že ak lietadlá 737 Max zostanú mimo prevádzky niekoľko mesiacov, straty pre odvetvie a cestujúcich by sa mohli počítať v miliardách dolárov. Ak by sa podarilo lietadla dostať do prevádzky skôr, straty budú pravdepodobne oveľa menšie. Southwest oficiálne nechcela straty vyčíslovať.





V USA má okrem Southwest lietadlá 737 Max aj American Airlines. Ich 24, strojov má dopad na približne 85 letov z približne 6700 denne. United má 14 lietadiel Max 9 (čo je podobný model), ktoré spolu tvoria približne 40 letov denne. Winston hovorí, že tento nedostatok kapacít upriamuje pozornosť na ďalšie zmeny v ekonomike leteckých spoločností. Iba americkí dopravcovia majú povolené lietať na cestách, ktoré začínajú a končia v USA. Je za to, aby sa to zmenilo a dokázalo poskytnúť viac miest v takýchto situáciách, keď znížení kapacity nikto neočakával.

A do tretice o peniaze príde aj cestujúci. Winston očakáva, že letecké spoločnosti zrušia niektoré lety a možno zvýšia ceny iných, aby kompenzovali stratené príjmy. To znamená, že niektorí pasažieri môžu skončiť s drahšou letenkou, iní, ktorí budú jednoducho časovo flexibilnejší, možno zvážia iný spôsob dopravy. Alebo zostanú doma.

V tomto okamihu nie je jasné, ako dlho bude odstavenie Maxov trvať. Pre Boeing je to hrozná rana. Dopravný ekonóm George Hoffer ale pripomína, že Douglas DC-6 a Boeing 727 pokračovali vo svojich „hviezdnych“ kariérach krátko po nešťastných udalostiach. Takže aj modely Max by sa mohli ešte zotaviť, alebo premenovať. "Môj odhad je, že nakoniec od pomenovania Max upustia. Hoci skutočnou známkou úspechu by bolo, že sa meno lietadla vráti tam, kde aj doteraz bolo. Mimo novinových titulkov a nič nehovoriace označenie pre väčšinu cestujúcich.".