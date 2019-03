ÚRSO si spresňuje filozofiu novej regulačnej politiky

dnes 16:01 -

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) si spresňuje, na akej filozofii postaví novú regulačnú politiku od roku 2022. Má vytvorený tím a osloví aj subjekty, ktoré by do toho mohli vstupovať. Povedal to vo štvrtok pre médiá predseda úradu Ľubomír Jahnátek po rokovaní Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti.

Otázkami sú podľa neho energetická chudoba, regulácia jednotlivých komodít, úprava niektorých metodík či tarifa pre príležitostne alebo sezónne využívané bývanie, keď je odber energie nulový alebo minimálny. „Tieto námety si najprv musíme prerátať, vnútorne sa rozhodnúť a potom ísť von s tým, či vôbec pôjdeme touto cestou,“ uviedol.

Opozičný poslanec a člen tohto výboru Karol Galek (SaS) v reakcii na prípravu novej regulačnej politiky povedal, že si treba počkať na jej podobu. "Je trošku nešťastné, že ju pripravuje, z nášho pohľadu, politický nominant. Bude to skôr odrážať nie záujmy spotrebiteľov, ale možno záujmy štátu," dodal s tým, že štát do cien energií už premietol veľké množstvo vlastných najmä politických rozhodnutí, namiesto toho, aby za ne prevzal zodpovednosť.