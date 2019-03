Britský reťazec Next tvrdí, že brexit bez dohody by mu usporil do 15 mil. libier

dnes 13:46 -

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody by pre britský maloobchodný reťazec Next mohol znamenať úspory do sumy 15 mil. libier (GBP) vďaka nižším clám. Firma by "mierne" úspory preniesla na kupujúcich. Reťazec orientujúci sa na predaj odevov to uviedol, keď zverejnil výsledky za účtovný rok, ktorý sa skončil v januári. Informovala o tom na svojom portáli televízna stanica Sky News.

Generálny riaditeľ reťazca Next Simon Wolfson, ktorý je stúpencom brexitu, povedal, že neexistujú dôkazy, že neistota súvisiaca s odchodom Británie z EÚ ovplyvňuje správanie pri nákupoch odevov. Poukázal pritom na potenciálny prínos plánu znížiť väčšinu britských dovozných ciel na nulu v prípade brexitu bez dohody. "Odhadujeme, že clá, ktoré platíme, by sa znížili o približne 12 mil. až 15 mil. libier," konštatoval.

V prípade brexitu bez dohody by Británia zaviedla nové clá, ktoré by sa uplatňovali na tovary z EÚ aj zo zvyšku sveta. Na základe plánu, ktorý krajina zverejnila minulý týždeň, by Británia znížila clá na väčšinu tovarov. Pre predajcov odevov ako je Next, by prínos nižších ciel na odevy z takých krajín ako Bangladéš prevážili nad vyššími clami pri dovoze z Európy.

Next za svoj uplynulý rok evidoval pokles zisku pred zdanením o 0,4 % na 722,9 mil. GBP, hoci celkové tržby stúpli o 2,6 % na 4,2 mld. GBP. Spoločnosť uviedla, že tieto výsledky boli v súlade s jej predpoveďou.