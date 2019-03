Koľko zarobia mladí investiční bankári v Londýne

Zdroj: financial news

Investičné banky v Londýne tento rok zvýšili bonusy pre mladých zamestnancov. A to aj napriek väčším škrtom v oblasti kompenzačných fondov, pretože sa snažia zabrániť tomu, aby mladí uprednostnili iné sektory.

Podľa najnovšej správy o mzdách zo spoločnosti Dartmouth Partners, priemerné výplaty bonusov pre analytikov v prvom, druhom a treťom roku v oblasti investičného bankovníctva vzrástli v porovnaní s príslušnými číslami pred rokom. Bonusy sa vo veľkej miere zvýšili aj pre zamestnancov na úrovni nad analytikmi v hierarchii investičnej banky. Partneri sú priamo nad analytikmi. Potom, čo pracovali dva alebo dva a pol roka ako analytici, sú povýšení a v podstate riadia analytikov pod sebou na základe príkazov od viceprezidentov nad nimi.

Napriek snahám udržať si mladých zamestnancov, banky stále čelia tlaku, aby im dokázali zabrániť siahnuť po príležitosti v iných sektoroch, ako je súkromný a rizikový kapitál. „Momentálne kompenzácia nepatrí ku kľúčovým dôvodom pre odchod. Skôr je to túžba po „vlastníctve“ a možnom „dopade“,“ vysvetľuje Logan Naidu, výkonný riaditeľ Dartmouth Partners.

Najväčšie bonusy vyplácajú aj naďalej veľké americké banky pôsobiace v Londýne, pričom Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JPMorgan a Morgan Stanley ponúkajú analytikom najlukratívnejšie balíky, ako to vyplýva z údajov Dartmouth.





Investičné banky tradične žiadajú od svojich juniorov, aby pracovali dlhé hodiny. Pracovná záťaž a firemná kultúra nekonečného pracovného času viedli k obavám z vyhorenia medzi mladšími zamestnancami a často ich uvádzajú ako dôvod, pre ktorý hľadajú zamestnanie inde. Banky na to niekedy reagujú presadzovaním povinného víkendového voľna, najmú v prípade nových zamestnancov, ale aj lepšou interakciou so staršími bankármi a skorším prístupom k práci s klientom. Viaceré banky, vrátane Goldman Sachs, JPMorgan a UBS, investovali nemalé peniaze do technológií, ktoré automatizujú opakujúce sa časti procesu obchodovania a uvoľňujú čas juniorov pre zaujímavejšiu prácu.