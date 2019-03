FED: Okrem čínskej ekonomiky spomalí podstatnejšie aj európska

Zdroj: CNBC;SITA;marketwatch

„Dnes vidíme, že európske hospodárstvo výrazne spomalilo, podobne ako čínska ekonomika, hoci európske hospodárstvo viac,“ povedal Jerome Powell pre CNBC. "Rovnako ako silný globálny rast bol vetrom do plachiet, slabší globálny rast môže byť protivetrom pre našu ekonomiku."

Fed znížil svoj výhľad na rast HDP v roku 2019 z prognózy 2,3 % v decembri na 2,1 %. Zníženie odhadu prišlo po tom, čo politický Federálny výbor pre otvorený trh hlasoval za udržanie referenčnej sadzby federálnych fondov v rozmedzí od 2,25 % do 2,5 %. Vo svojom vyhlásení po stretnutí výbor označil trh práce za „silný“, ale „rast hospodárskej aktivity sa spomalil“, čo je obrat od januára, keď FOMC povedal, že aktivita „rastie solídnym tempom“.

Powell povedal, že členovia Fed-u naďalej vidia základný obraz USA pozitívne. „Náš výhľad je pozitívny… Účastníci FOMC v tomto roku predpovedajú rast približne o 2 %, čo je o niečo menej, než sme videli na konci minulého roka. Ekonomické fundamenty sú stále veľmi silné. Vo väčšine prevláda silný trh práce, rastúce príjmy, veľmi nízka nezamestnanosť.“

Americké akciové indexy po správe zo zasadania Fed-u najprv posilnili, ale čoskoro sa ich zisky vytratili. Podľa analytikov investorov pravdepodobne znepokojilo to, že centrálna banka zhoršila predpoveď rastu ekonomiky.





"Domnievame sa, že prognózy Fed-u sú stále príliš optimistické," povedal Michael Pearce, ekonóm spoločnosti Capital Economics. Dodal, že podľa neho slabý ekonomický rast povedie k tomu, že Fed začne úrokové sadzby znižovať začiatkom budúceho roka. Niektorí pozorovatelia politiky Fed-u však vyjadrili názor, že najbližšou zmenou úrokov bude ich zníženie v neskoršej časti tohto roka, ak sa ekonomika spomalí tak veľmi, ako sa časť ekonómov obáva.

"Trh sa pozerá na činy, nie na slová," povedala pre MarketWatch Lindsay Bernumová, globálna analytička Smith Capital Investors. „Hovorí sa, nehovor mi to, ukáž mi to.“

Investori poukázali aj na ďalšie prekvapenia. Hoci niektorí očakávali, že centrálna banka reinvestuje výnosy z cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi späť do širokej škály nástrojov, len málo z nich bolo ochotných staviť, že centrálna banka je pripravená oznámiť tieto plány už v marci. „Program riadenia súvahy je veľmi priaznivý pre štátnu pokladnicu. To, či stojí za 10-bodový pokles výnosov, je už iná záležitosť. Mnohých obchodníkov zmena postoja Fedu zaskočila,“ napísal Jim Vogel, stratég pre úrokové sadzby na FTN Financial.