Ružomberské papierne začali realizovať opatrenia proti úniku zápachu

Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP začal robiť opatrenia proti výpadkom systému spaľovania zapáchajúcich látok. Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia v závode Marianny Matajovej to spoločnosť bude stáť desaťtisíce až stotisíce eur.

Doplnila, že po januárovom výpadku mali kontrolu zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v Žiline v súčinnosti s odborom ochrany ovzdušia okresného úradu, ktorá trvala zhruba mesiac. Správa z kontroly obsahuje niekoľko opatrení. "Jedným z nich je napríklad kontrola rúr, aby sme predišli ich zamrznutiu či optimalizácia zariadení. Toto máme urobiť počas nasledujúceho obdobia. Niečo dokážeme urobiť počas mesiacov, niečo bude trvať takmer rok,“ povedala pre TASR.

Viaceré opatrenia ako ohrev a izoláciu potrubí podľa Matajovej už zrealizovali. Ďalšie kroky, ako je napríklad optimalizácia, budú robiť v nasledujúcom období.

Únik zapáchajúcich znečisťujúcich látok do ovzdušia inšpekcia zhodnotila ako vznik mimoriadnej udalosti. Odporúčané priemerné denné hodnoty zlúčenín redukovanej síry pre zimné obdobie však neboli prekročené. K zhoršeniu kvality ovzdušia mali prispieť aj zlé rozptylové podmienky, ktoré zvýšili dopad uniknutého zapáchajúceho plynu do komunálneho ovzdušia. "Inšpekcia nezistila porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, na základe ktorého by bolo možné uložiť prevádzkovateľovi pokutu,“ skonštatovala vedúca oddelenia kontroly SIŽP Brigita Pokorná.

Rozhorčenie a obavy z enormného zápachu, ktorý sa v druhej polovici januára šíril v Ružomberku, vyjadrili miestni obyvatelia viacerými protestmi. Žiadali odborné a objektívne posúdenie negatívneho vplyvu fabriky na obyvateľov, ovzdušie i samotný región. Hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo vtedy poukázal na to, že vedenie mesta si uvedomuje vážnosť situácie. Primátor Igor Čombor dal podnet na prešetrenie kompetentným úradom. Spoločnosť sa za januárový výpadok obyvateľom ospravedlnila.