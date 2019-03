Akcie Boeingu: Model 737 Max je príliš veľký na to, aby ho nechali padnúť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:07 -

„Model 737 MAX je najdôležitejším programom spoločnosti Boeing, ktorý generuje 33 % tržieb skupiny, čo predstavuje viac ako 50 % zisku,“ povedal Andrew Gollan z banky Berenberg. „Neexistuje žiadna zmysluplná alternatíva na ktorú by sa dalo hromadne prejsť. Pre trh je nereálne, aby túto platformu úplne odmietol.“

Banka Berenberg naďalej stavia na Boeing argumentujúc, že hlavným faktorom pri oboch smrteľných haváriách bol systém riadenia letu. Analytik očakáva, že vplyv bude len dočasný a flotila dnes nútene odparkovaných lietadiel sa vráti do prevádzky v treťom štvrťroku.

Akcie Boeingu si v stredu ráno pripísali 1,2 percenta, po poklese o 12 percent od pádu lietadla Ethiopian Airlines 10. marca. Akcie minulý týždeň zaznamenali najväčšiu týždennú stratu za osem rokov, strata odpísala z trhovej kapitalizácie Boeingu viac ako 25 mld USD.





„Povedľa Airbusu A320 je 737 rozhodujúcim strojom pre splnenie obrovského globálneho dopytu po úzkotrupých lietadlách v priebehu nasledujúceho desaťročia a ďalších rokov. Uznávame, že je tu riziko zrušenia objednávok v najbližšom období, ale celkovo si myslíme, že to bude len v malej miere,“ povedal Gollan.

Boeing má momentálne 5012 objednávok lietadiel 737 Max a 4 636 z nich je nesplnených. Niekoľko leteckých spoločností vrátane Lion Air údajne pohrozilo, že zmení dodávateľa v dôsledku smrteľných nehôd. American Airlines, United Airlines a Southwest Airlines patria medzi najlukratívnejších zákazníkov čo sa týka modelu 737 Max.

„Podľa nášho názoru je určite možné, že niektoré letecké spoločnosti zrušia svoje objednávky, aj keď máme podozrenie, že to môže mať čo do činenia s nadmerným objednávaním v minulosti, než so skutočnými obavami týkajúcimi sa bezpečnosti,“ uzavrel Gollan.