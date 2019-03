Rast slovenských miezd v rámci krajín V4 zaostáva

dnes 17:46 -

Medziročné tempo rastu hodinovej ceny práce na Slovensku v porovnaní so susedmi v rámci Visegrádskej štvorky (V4) v štvrtom kvartáli vlaňajška zaostávalo. Na Slovensku sa celková nominálna hodinová cena práce počas októbra až decembra 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom zvýšila o 7 %, ale v Maďarsku stúpla o 8,1 % a v Českej republike o 7,4 %. Pomalšie cena práce vzrástla iba v Poľsku, a to o 6,5 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Slovensko za susedmi v rámci V4 zaostalo z hľadiska mzdovej zložky ceny práce. Slovenské mzdy a platy totiž počas posledných troch mesiacov vlaňajška medziročne posilnili o 6,9 %, ale maďarské až o 10,4 % a české o 7,4 %. Menej výrazne stúpli iba v Poľsku, a to o 6,5 %. Na Slovensku naopak rýchlejšie vzrástli ostatné zložky ceny práce, ku ktorým patria napríklad sociálne odvody. Ostatné zložky ceny práce sa v SR v štvrtom kvartáli 2018 zvýšili o 7,5 %, ale v Česku o 7,4 %, v Poľsku len o 6,5 percenta a v Maďarsku dokonca o 2,3 % klesli.