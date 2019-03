Ekonóm pracujúci pre verejné blaho: Opustil nás Alan Krueger

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 14:36 -

Krueger bol dlhoročným profesorom na Princetonskej univerzite, tiež pôsobil ako hlavný ekonóm amerického ministerstva práce pod Billom Clintonom a neskôr predsedal Rade ekonomických poradcov Baracka Obamu.

V ekonomických kruhoch je najznámejší pre svoju prácu skúmania účinkov minimálnej mzdy. Spolu s Davidom Cardom odhalil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá nevyhnutne negatívny vplyv na vytváranie pracovných miest, ako to mnohí ekonómovia predpokladali. Hoci ich práca je často sporná, posunula diskusiu vpred a často sa používa na podporu rastu minimálnej mzdy na celom svete.

Záujem Kruegera o situáciu pracovníkov s nízkymi príjmami presahoval tému minimálnej mzdy. Publikoval aj vplyvný výskum o zdieľanej ekonomike a rastúci podiele amerických mužov, ktorí sú nezamestnaní a nehľadajú si prácu. Rád poukazoval na štúdie o tom, aký má nedostatočná finančná podpora verejného školstva dopad na chudobných študentov.