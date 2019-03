Akcie stratia 18 %, varuje ekonóm, ktorý dokáže predpovedať krízy

Zdroj: marketwatch

Foto: YT/businessinsider

dnes 11:21 -

Gary Shilling je dnes manažérom portfólia a prezidentom spoločnosti A. Gary Shilling & Co., aj v súčasnosti poukazuje na faktory, ktoré spája s finančnou krízou. „Z dvoch tretín pre tento rok predpokladám pokles ekonomiky,“ napísal pre Bloomberg News. "Máme tu početné indikátory recesie." Vymenúva napríklad slabý december pre americké akcie, či slabé spotrebiteľské výdavky v USA. „Potom sú tu dôsledky zhoršujúcich sa európskych ekonomík a spomaľujúci sa rast v Číne, ako aj prebiehajúca obchodná vojna prezidenta Donalda Trumpa s touto krajinou,“ povedal Shilling. Vysvetlil, že je možné, že ide v súčasnosti len o dočasné spomalenie ekonomiky, ale varoval, že aj keby sa začala opäť zahrievať, malo by to dopad na postoje Fedu. „Tvorcovia politiky chcú vyššie sadzby, aby mali v nasledujúcom období recesie výrazný priestor na manipuláciu, súčasný rozsah 2,25 až 2,50 % im veľa priestoru nedáva,“ napísal Shilling. „FEDu sa tiež nepáči horlivosť investorov po rizikovejších aktívach, od hedžových fondov až po private equity a pákové úvery, nehovoriac o špekuláciách s bitcoinom.“





Shilling tvrdí, že ak sa ekonomický rast obnoví, „recesia vyvolaná prísnejším úverovaním by sa odložila do roku 2020“. Shilling nedefinuje žiadne veľké bubliny, pri ktorých by hrozilo okamžité prasnutie. Skôr očakáva blížiaci sa medvedí trh, ktorý by priniesol viac „normálnejšieho poklesu súvisiaceho s recesiou“. Hovorí o poklese približne 18 % oproti piatkovej zatváracej úrovni. To by sa ale nedalo porovnávať s 78 % poklesom Nasdaq Composite v dôsledku dot-com bubliny a 48 % prepadom S&P 500 v polovici 70. rokov. Dow, S&P a Nasdaq skončili v pondelok v zelenom pásme.