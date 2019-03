Výdavky na dávky nemocenského poistenia vlani medziročne stúpli o takmer 100 mil. eur

dnes 11:16 -

Sociálna poisťovňa (SP) vynaložila počas minulého roka na výplatu dávok nemocenského poistenia 661,2 mil. eur. Medziročne je to viac o 96,4 mil. eur. Najväčšia suma smerovala na vyplácanie nemocenských dávok, a to 390,3 mil. eur. V porovnaní s rokom 2017 výdavky na tieto dávky stúpli o 39,5 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za rok 2018.

Vlani sa medziročne zvýšili aj výdavky poisťovne na vyplácanie materskej dávky. Kým v roku 2017 boli na úrovni 199,1 mil. eur, počas minulého roka na materské dávky smerovalo 253,6 mil. eur. Nárast výdavkov poisťovňa vykázala aj pri ošetrovnom. Výdavky na tieto dávky v minulom roku predstavovali 17,2 mil. eur, čo je medziročne viac o 2,4 mil. eur.

Poisťovňa vyplatila za minulý rok priemerne mesačne 32,4 tisíca materských dávok, pričom priemerná mesačná suma tejto dávky predstavovala 653,50 eura. Nemocenská dávka, ktorú vypláca poisťovňa počas dočasnej práceneschopnosti, dosiahla v priemere 268,10 eura mesačne. SP pritom vyplatila priemerne mesačne 121,8 tisíca nemocenských dávok. Priemerná výška ošetrovného, ktoré poisťovňa poskytuje za najviac 10 kalendárnych dní, tvorila 102,80 eura. Poisťovňa vyplácala za minulý rok mesačne 14 tisíc dávok pri ošetrovaní člena rodiny.