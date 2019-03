Z garančného poistenia vyplatila vlani poisťovňa vyše 16 miliónov eur

dnes 19:01 -

V roku 2018 Sociálna poisťovňa vyplatila mesačne priemerne 142 dávok garančného poistenia a za celý rok to bolo 1702 dávok. Je to o niečo viac ako v roku 2017, keď ich bolo mesačne priemerne 121 a za rok 1446. Priemerná mesačná výška dávky na jeden prípad pritom vlani predstavovala 1517,59 eura, čo je menej ako v roku 2017, keď to bolo 1587,37 eura.

Podľa informácií poisťovne medziročne však vzrástli celkové výdavky na túto dávku a v roku 2018 Sociálna poisťovňa na výplatu dávky garančného poistenia vynaložila 2,58 milióna eur, v roku 2017 to bolo 2,29 milióna eur. Na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zo základného fondu garančného poistenia Sociálna poisťovňa vlani zaplatila viac ako 13,5 milióna eur, v roku 2017 o takmer tri milióny menej. V roku 2018 tak celkové výdavky zo základného fondu garančného poistenia predstavovali viac ako 16 miliónov eur.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančne poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca ustanovené v zákone o sociálnom poistení.