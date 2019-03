Predaj leteniek vďaka prezidentským voľbám výrazne stúpol

dnes 17:46 -

Na prvý prezidentský volebný víkend si kúpilo spiatočnú letenku zo zahraničia do Bratislavy alebo Viedne až o 94 percent viac ľudí ako v rovnakom časovom období roka 2018. Vyplýva to zo štatistík cestovnej kancelárie Pelikán, ktorá sa zameriava na predaj leteniek. "Viac než 90-percentný nárast obojsmerných letov zo zahraničia do Bratislavy a Viedne je naozaj nevídaný a iné vysvetlenie neexistuje,“ uviedol PR Manager cestovnej kancelárie Pelikán Jozef Rybár. V prezidentských voľbách sa totiž nedá voliť zo zahraničia.

Najfrekventovanejšími zahraničnými destináciami, z ktorých sa na volebný víkend do Bratislavy a Viedne lietalo na otočku najčastejšie, boli Švajčiarsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Francúzsko. Medzi destináciami, ktoré ovplyvnili spomínaný medziročný nárast predaja leteniek, sa objavili i Spojené štáty americké či dokonca Hongkong, z ktorých môžu byť letenky na presné obdobie pomerne drahé. „V extrémnych prípadoch, kedy si ľudia letenky kupujú na poslednú chvíľu, sa môžeme rozprávať o sumách v stovkách eur či niekoľkých tisícoch,“ uzavrel Rybár.