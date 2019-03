Štát predal dlhopisy za vyše 175 mil. eur

dnes 13:01 -

Slovensko v pondelok predalo štátne dlhopisy za 175,5 mil. eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) opäť investorom ponúkla v domácich aukciách dve emisie dlhopisov. V prvej aukcii dlhopisov splatných v januári 2031 predala cenné papiere za 89 mil. eur a v druhej aukcii bondov splatných v júni 2028 akceptovala dopyt v objeme 86,5 mil. eur. Obe aukcie budú pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori ešte nakúpiť cenné papiere celkovo za 35,1 mil. eur.

V oboch spomínaných pondelňajších konkurenčných aukciách pritom dopyt výrazne prevýšil výsledný akceptovaný objem. Pri dlhopisoch splatných v roku 2031 prejavili investori záujem nakúpiť cenné papiere za 309,5 mil. eur pri priemernom požadovanom výnose do splatnosti 0,9833 % p.a. Akceptovaný výnos napokon dosiahol 0,9668 % p.a. V druhej aukcii dlhopisov so splatnosťou v roku 2028 celkový dopyt dosiahol až 464,5 mil. eur s priemerným požadovaným výnosom 0,6471 % p.a. ARDAL napokon akceptoval ponuky pri priemernom výnose do splatnosti na úrovni 0,6236 % p.a.

Suma predaných dlhopisov v pondelňajších aukciách tak bola mierne nižšia, ako ARDAL pôvodne predpokladal. Podľa zverejneného výhľadu totiž pri každej aukcii očakával sumu predaných dlhopisov v objeme 100 mil. eur. Okrem pondelňajších aukcií pritom štát v tomto roku už predal štátne dlhopisy za 453 mil. eur.