Spoločnosť Finax získala investíciu 1,5 mlióna eur, využiť ju chcu na expanziu

dnes 13:01 -

Spoločnosť Finax, ktorá sa zameriava na inteligentné investovanie, získala investíciu 1,5 milióna eur od fondu GROWWS SICAV. Nové zdroje chce spoločnosť využiť na expanziu do sveta a na ďalší technologický rozvoj. Finax chce podľa zverejnených informácií expandovať do krajín strednej a východnej Európy, pričom v prvom polroku vstupuje do Maďarska a Čiech. V druhej polovici roka plánuje ponúknuť svoje služby v Poľsku.

Finax sa na partnerstve dohodol s venture fondom GROWWS SICAV, a. s., ktorého významným akcionárom je investičný holding LRJ Capital. GROWWS je venture fondom a jeho predsedom správnej rady je Peter Irikovský, ktorý vybudoval Slevomat Group. Fond vlastní aj Ivan Chrenko, majiteľ developerskej skupiny HB Reavis, a ďalším partnerom je aj Michal Pastier, ktorý spoluzaložil Zaraguzu alebo agentúru BigName.

Spoločnosť Finax, ktorá pôsobí ako obchodník s cennými papiermi, už podala žiadosť Národnej banke Slovenska, ktorá musí vstup investora schváliť. Po tomto odsúhlasení sa môže uzavrieť aj celá transakcia.

Finax, o. c. p., a. s. na slovenskom trhu ponúka online robo-advisor platformu (online poradcu). Ponúka portfóliá postavené na prístupe pasívneho investovania, tzn. cez indexové fondy ETF.