PKS Víta schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

dnes 12:46 -

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe. Uviedla to PKS v reakcii na minulotýždňové schválenie smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci v Európskom parlamente (EP).

Poslanci EP v utorok (12. 3.) večer odobrili návrh smernice, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany dodávateľov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany odberateľov. Europarlament požadoval takúto smernicu už od roku 2010.

Schválená smernica je podľa PKS celkovo prvou európskou legislatívou, ktorá poskytuje minimálnu harmonizáciu v boji s nekalými obchodnými praktikami, pričom verejne deklaruje, že v dodávateľsko-odberateľskom reťazci s potravinami nie je miesto pre nekalé praktiky.

Smernica podľa potravinárskej komory predstavuje doplnenie pravidiel, ktoré existujú v určitom smere už vo viacerých členských štátoch EÚ, čím potvrdzuje silu jednotného európskeho trhu s potravinami, ktorý zabezpečuje potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov v členských štátoch EÚ. V nasledujúcom období po nadobudnutí účinnosti smernice bude dôležitá správna transpozícia prijatej smernice členskými štátmi do ich národných právnych poriadkov.

"Potravinárska komora Slovenska víta schválenie smernice, ktorá predstavuje európsky rámec pre národné pravidlá v boji s nekalými obchodnými praktikami v súlade s princípmi voľného trhu. Rovnako oceňujeme, že pripomienka PKS, aby na národnej úrovni mohli byť ochránení všetci dodávatelia potravín bez ohľadu na výšku obratu, bola akceptovaná," uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

V tomto momente je podľa neho pre dodávateľov dôležité, aby Národná rada SR schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý bude predmetom rokovania na marcovej schôdzi, v súlade s novoprijatou európskou smernicou. "Chceme zároveň oceniť aktivitu a iniciatívu slovenského Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré významnou mierou prispelo k tomu, že téme nekalých praktík sa začala venovať na úrovni inštitúcií Európskej únie náležitá pozornosť," uzatvoril Poturnay.

Nová smernica, za ktorú sa vyslovilo 589 poslancov, 72 bolo proti a deviati sa zdržali hlasovania, stavia niektoré obchodné praktiky mimo zákona. Týka sa to napríklad neskorých platieb za dodané produkty (neskôr ako 30 dní za potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze, viac ako 60 dní za ostatné produkty), neskorých zrušení či jednostranných a retroaktívnych zmien objednávok, odmietnutia požiadavky dodávateľa na uzatvorenie písomnej zmluvy s odberateľom o dodaní produktu, zneužitia dôverných informácií, hrozieb či realizácie odvetných obchodných opatrení zo strany odberateľa voči dodávateľovi.