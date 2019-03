Pracujúce ženy v Trenčianskom kraji mali vyššie vzdelanie ako pracujúci muži

dnes 12:31 -

Ekonomicky aktívne ženy v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) mali v priemere vyššie vzdelanie ako ekonomicky aktívni muži. Vysokoškolské vzdelanie malo v TSK 27 % ekonomicky aktívnych žien (37.000) a 18 % mužov (29.000). Vyšší podiel žien s vysokoškolským vzdelaním bol na Slovensku iba v Bratislavskom kraji.

Ako informoval predseda pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš, zastúpenie žien na trhu práce bolo v TSK nižšie ako mužov. „Miera ekonomickej aktivity u osôb vo veku 15 a viac rokov v kraji dosiahla u mužov 66,2 %, u žien 52,2 %, čo boli hodnoty pod priemerom SR. Najčastejším najvyšším dosiahnutým vzdelaním ekonomicky aktívnych mužov aj žien bolo úplné stredné s maturitou, u mužov podiel tvoril 45 % a u žien 46 %,“ doplnil Arpáš.

Najviac žien a mužov kraja pracovalo podľa neho v priemysle a vo veľkoobchode a maloobchode. Až 82,7 % tvorili ženy vo finančných a poisťovacích službách. Nasledovali zdravotníctvo a sociálna pomoc so 79,8 %, vzdelávanie so 79,7 %, umenie, zábava a rekreácia so 66,3 % a ubytovacie a stravovacie služby so 62,3 %.

„Naopak, podiel zamestnaných žien v stavebníctve tvoril iba 10,3 %, v administratívnych a podporných službách 28,3 %, v poľnohospodárstve 28,6 %, v doprave 29,5 % a v informáciách a komunikácii 31,4 %,“ priblížil riaditeľ.