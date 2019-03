Ako jednoducho sa dá prísť k peniazom: Kedysi niečo také možné nebolo

Zdroj: CNBC

Foto: YT/drew binsky

dnes 0:04 -

Ako si vybudovať sľubnú kariéru? Otázka, ktorou sa zaoberal aj Drew Binsky. Najskôr si myslel, že bude učiteľom angličtiny a blogger, ale nakoniec mu peniaze zarábajú krátke videá, ktoré majú viac ako 500 miliónov zobrazení.

Po absolvovaní University of Wisconsin-Madison v roku 2013 povedal svojim rodičom, že by sa chcel presťahovať do Južnej Kórey, aby tam mohol vyučovať angličtinu. „Získal dva tituly na známej univerzite a chce utiecť vyučovať angličtinu?“ pýtal sa jeho otec, keď sa dozvedel o kariérnych plánoch svojho syna. Vysokoškolský titul získal z ekonomiky a podnikania. „Spočiatku bolo ťažké presvedčiť moju mamu a mojich rodičov, že to budem robiť na plný úväzok,“ povedal Drew pre CNBC. „Moja mama sa pýtala, „Kedy sa vrátiš, aby si si našiel prácu? “ Jeho matka, Ellen, povedala, že si nikdy nemyslela, že jej syn bude žiť mimo Spojených štátov. "Sme veľmi tradiční, takže viete, pošleme deti na vysokú školu a potom keď získajú titul, očakávate, že budú pracovať tu, že sa vrátia späť do Arizony," povedala.

Drew nezostal v Južnej Kórey, do dnešného dňa už navštívil 163 krajín a plánuje navštíviť každú krajinu na svete. Jeho stratégiou je publikovanie obsahu, vytvoriť jedno video denne. „Nemôžete sa za jedinú noc stať úspešným tvorcom videa, platí tu to isté ako aj v iných povolaniach. Ak ste golfista, nemôžete sa prebudiť s tým, že zajtra idete hrať na PGA Tour.“





Drew uviedol, že za minulý rok zarobil viac ako 154 000 dolárov, ide o príjmy z reklamy na Facebooku a YouTube, spolu s partnerstvami so spoločnosťami, ako je napríklad Booking.com, ktoré využívajú sledovaných tvorcov obsahu ako je on, na podporu svojho podnikania. Drew ale tvrdí, že sa nikdy nesnažil, aby to nabralo až takéto rozmery. V prvých rokoch života v zahraničí sa zameriaval na pravidelnú aktualizáciu svojho blogu o cestovaní a uverejňoval videá na svojom účte Snapchat. Ale jeho kariéra nabrala obrátky najmä potom, čo sa zúčastnil organizovaného výletu do Severnej Kórey a uverejnil videá z cesty, ktorá už majú dohromady spoločne viac ako 10 miliónov zobrazení.





Drew priznáva, že jeho príjmy môžu veľmi kolísať. Ako sám povedal, za jeden mesiac sa hýbu od 1000 do 30 000 USD, záleží na počte zobrazení videa. „Nikdy sa na peniaze nedívam ako na motiváciu alebo ako na prostriedok, ktorý ma poháňa v tom, čo robím,“ povedal. Svoje cestovné náklady sa snaží udržať na čo najnižšej úrovni, cestuje nízkorozpočtovo.





Rodičia sa už zmierili s tým, že v najbližšom čase sa ich syn asi v žiadnej korporácii nezamestná. "Je to úžasné, ako to dokážu mielniáli vyriešiť. Pred piatimi, šiestimi, desiatimi rokmi nič také neexistovalo," hovorí Danny, ktorý spolu smanželkou Ellen teraz cestujú na miesta ako je Vietnam a Thajsko, aj keď predtým, než sa Drew presťahoval do zahraničia, nikdy neopustili USA. „Otvorili sme naše životy rôznym kultúram, rôznym gastronómiám a ďalším oblastiam,“ vyznala sa Ellen.



Drew povedal, že cíti pocit zadosťučinenia, keď jeho rodičia súhlasia s tým, čo robí. "Je to ako moment náhleho pochopenia. Ale som rád, že vidia, že to, čo robím, je skutočné," povedal.