Medzinárodní investori vítajú výsledok 1. kola prezidentských volieb v SR

Výsledok prvého kola prezidentských volieb je pre medzinárodných investorov dobrou správou. Do druhého kola sa totiž dostali kandidáti Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič, ktorí nespochybňujú ani nekritizujú členstvo Slovenska v medzinárodných štruktúrach, ako sú EÚ, NATO či eurozóna. V stanovisku to uviedol hlavný ekonóm CZECH FUND Lukáš Kovanda.

"Trhy to chápu tak, že doterajšie základné medzinárodno-politické a medzinárodno-ekonomické ukotvenie Slovenska zostane zachované, a tým aj ekonomická kontinuita. Nevzniká teda žiadna neistota ohľadom ďalšieho smerovania krajiny," povedal Kovanda.

Podľa jeho slov by trhy a medzinárodní investori spozorneli, ak by sa do druhého kola dostali Štefan Harabin alebo Marian Kotleba. "Prípadné víťazstvo či výraznejší úspech týchto kandidátov by signalizovali výrazne rastúcu polarizáciu slovenskej spoločnosti, a tak aj neistotu pre investorov," dodal Kovanda.