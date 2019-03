Firma Eni plánuje v budúcich rokoch rast produkcie ropy a plynu o 3,5 % ročne

dnes 15:01 -

Taliansky energetický koncern Eni plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch zvyšovať produkciu ropy a plynu, pričom každoročne očakáva rast o 3,5 %.

Podľa šéfa spoločnosti Claudia Descalziho by rast produkcie malo umožniť ako plánované zvyšovanie ťažby zo starších ložísk, tak otvorenie viacerých nových ložísk. Celkovo 18 nových projektov by malo k produkcii prispieť do štyroch rokov 660.000 barelmi ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov) a rast ťažby z existujúcich ložísk by mal predstavovať 290.000 barelov ropného ekvivalentu denne, dodala firma. Viac než tretina novej produkcie by mala pochádzať z Blízkeho východu, Nórska a Mexika.

Zhruba pred 10 rokmi mala talianska spoločnosť problém ako nahradiť staršie ložiská. Jej situáciu ale neskôr zlepšilo objavenie nových ložísk v Mozambiku a Egypte. Afrika je pre Eni kľúčovým regiónom, keďže tento kontinent sa na celkovom objeme produkcie ropy a plynu talianskej firmy podieľa vyše 50 %. Spoločnosť však nechce byť od regiónu závislá, a preto v posledných rokoch uzatvorila viacero kontraktov aj na Blízkom východe.