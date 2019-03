Čínsky parlament schválil zákon o zahraničných investíciách

dnes 8:16 -

Zákon o zahraničných investíciách schválilo v piatok na záver svojho každoročného zasadania Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov (parlament). Tento krok sa považuje za zmierlivé gesto v prebiehajúcej obchodnej vojne Číny a USA, konštatovala agentúra AFP.

Zákon garantuje vytvorenie rovnakých podmienok pre domáce aj zahraničné podniky. Takisto ruší obmedzenie transferu technológií zo zahraničia pre partnerské čínske spoločnosti a zakazuje "nezákonné zásahy vlády" do podnikania.

Vo výklade k zákonu sa píše, že štát musí "chrániť autorské práva" a zabezpečiť, aby zahraničné spoločnosti "neboli znevýhodňované" v hospodárskej súťaži.

Novú legislatívu podporilo 2929 delegátov zjazdu, osem bolo proti a osem sa zdržalo hlasovania.

Odborníci považujú zákon za signál pre USA, ale aj pre Európu, že Peking podniká ďalšie kroky na otvorenie trhu. Napriek významným zlepšeniam však bude mať čínska vláda stále dostatok možností na obmedzenie prístupu zahraničných firiem na domáci trh.

Washington obviňuje Čínu v prebiehajúcom obchodnom spore z krádeže amerického duševného vlastníctva a systematického znevýhodňovania zahraničných spoločností. Podobná kritika zaznieva aj z Európy. Európska komisia v reakcii na politické a hospodárske ambície Číny predložila v utorok desaťbodový plán na ochranu európskych záujmov.

Čínsky parlament doteraz neodmietol nijaký návrh zákona. Poslanci, ktorí hlasujú proti alebo sa zdržia, však svojím postojom vyjadrujú určitú mieru nesúhlasu alebo nespokojnosti.

Peking a Washington v súčasnosti rokujú o urovnaní obchodného sporu. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že rokovania by mali byť ukončené do štyroch týždňov. "Dostaneme to, čo potrebujeme," zdôraznil.

Zahraničné investície sú pre Čínu dôležité, pretože jej ekonomika čoraz viac trpí obchodným sporom so Spojenými štátmi. Vláda chce tento rok dosiahnuť rast na úrovni šesť až 6,5 percenta.