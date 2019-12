5 míľnikov, ktoré na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou určite neminiete

Zdroj: HumbleDollar;A Wealth of Common Sense

Foto: getty images

dnes 0:01 -

Chyby sú súčasťou života, podstatné je, ako na ne dokážeme reagovať a poučiť sa z nich. Pokiaľ ide o investície, ťažko si priznávame chybu a radšej klameme seba samého. Keď sa nám darí, radi sa tým pochválime. Keď strácame, môže za to okolie, alebo trh. Prirodzene vidíme chyby ostatných, ale nie tie svoje. Ak by sme chceli byť konkrétni, zlí investori robia množstvo chýb, len tak náhodne by sa dali vypichnúť tieto:

chcú veľmi rýchlo zbohatnúť,

nemajú finančný (a mnohokrát ani žiaden iný relevantný) plán,

na trhu idú s davom, neuvažujú sami za seba,

sústredia sa na krátkodobé výsledky,

sústredia sa na veci, ktoré nemôžu ovplyvniť,

dianie na trhu berú osobne,

nevnímajú vlastné obmedzenia a slabé stránky.

Samozrejme, tento zoznam by sa dal doplniť o celý rad ďalších položiek. Myslieť si, že keď sa človeku darí v práci, bude sa mu dariť aj na trhoch, je nebezpečné. Na burze sa síce investor nezaobíde bez odvahy, zároveň je však potrebné, aby mal k trhom rešpekt. Nikto nevie všetko a každý by mal byť schopný spoznať, kde je hranica, ktorú nie je dobré prekračovať. Na druhej strane sú naopak tí, ktorí sú presvedčení, že investovať nemá zmysel, pretože rast už akcie majú za sebou. Pritom platí, že najlepší čas na nákupy je v čase najväčšej neistoty na trhoch. Ale proti výhovorkám je takmer zbytočné protestovať. Treba si však uvedomiť, že každý má svoju finančnú budúcnosť vo vlastných rukách.



1, Naučte sa byť disciplinovaní





Každý začiatok je ťažký. Dôležitá v tejto fáze je predovšetkým disciplína. Keď začne byť človek ekonomicky aktívny, mal by hlavne včas platiť všetky účty, splácať dlhy a začať si pravidelne odkladať aspoň drobné sumy na sporiaci účet.

2. Príprava na budúcnosť







Skôr alebo neskôr začne každý riešiť bývanie. Je ale potrebné počítať s tým, že nič nie je zo dňa na deň. Je nutné si dopredu spočítať, akú vysokú hypotéku človek môže získať a aké približne potrebuje príjmy, aby ju zvládal splácať, pokračovať v sporení a súčasne si vytvárať čoraz väčšiu finančnú



3. Vstup do sveta investícií







V okamihu, kedy má človek kde bývať a má slušnú prácu, prichádza čas na ďalší krok - investície. V začiatkoch by malo ísť skôr o bezpečnejšie produkty a menšie čiastky. Základnou stratégiou by mala byť pravidelnosť. Investície by si potom mal človek rozdeliť na dve časti - krátkodobejšie na zlepšenie kvality života v horizonte jednotiek rokov a dlhodobejšie na udržanie životnej úrovne v pokročilejšom veku a na dôchodku.

4. Pocity finančnej slobody







Keď sa človeku podarí splatiť dlhy a suma na investičnom účte narastá, prichádza pocit finančnej slobody. Rad ľudí má v tejto fáze tendenciu plniť si dávne sny a utrácať za veci, ktoré v zásade nepotrebujú. Je pochopiteľné, že si chcú plody svojej práce užiť, je však k tomu nutné pristupovať s rozvahou. Stále myslieť na to, že raz prídu aj horšie časy.

5. Zber úspechov







Odchod do dôchodku je míľnikom. Príjmy väčšiny ľudí klesnú, prichádza preto čas na dorovnávanie príjmov od štátu vlastnými úsporami. Ak sa človek doteraz správal zodpovedne, mal by byť schopný udržať si životnú úroveň, na ktorú bol zvyknutý, a stále si dosýta užívať všetkého, čo mu až doteraz prinášalo potešenie. Aj v tejto časti života je však dôležitá disciplína, nikto totiž nevie, či bude úspory čerpať desať, dvadsať alebo napríklad tridsať a viac rokov.