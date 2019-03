P. Horný odchádza z predstavenstva ZSSK do vedenia Českých dráh

dnes 16:16 -

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Patrik Horný prechádza do vedenia Českých dráh (ČD). Misiu v ZSSK odovzdáva podľa vlastných slov nástupcovi v rastovej krivke.

Slovenský dopravca je podľa Horného v súčasnosti na správnej koľaji. "Dnes má ZSSK vyššie vlastné imanie, vyrovnané hospodárenie, najazdí viac kilometrov s tým istým vozidlovým parkom a rovnakým počtom zamestnancov a pri minimálnom raste dotácie a dlhu. Do nových vlakov, rekonštrukcií, údržby a opráv investujeme stále viac peňazí," skonštatoval.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký rozumie, že je to profesionálna výzva. "Som rád, že sme spolu mohli pracovať a že sme spolu dostali ZSSK do stavu vyrovnaného hospodárenia, naštartovali kontinuálny rast platiacich cestujúcich, dokázali udržateľnosť IC vlakov v komerčnom režime a pripravujeme slovenskú osobnú koľajovú dopravu pre budúcnosť 51 novými vlakmi v hodnote 276 miliónov eur pre Žilinu, Zvolen a Tatry i bezprecedentnými investíciami do opráv a údržby," opísal Hlubocký.

Patrik Horný prechádza do vedenia českého štátneho dopravcu. Ako informoval český portál zdopravy.cz, jeho vymenovanie na post člena predstavenstva zodpovedného za ekonomiku schválila dozorná rada v stredu (13. 3.). Do funkcie by mal nastúpiť 1. júna tohto roka.