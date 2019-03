Švajčiarsko znížilo prognózu rastu ekonomiky v tomto roku na 1,1 %

dnes 12:01 -

Švajčiarska vláda znížila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Ako dôvod uviedla slabší dopyt po švajčiarskom exporte z dôvodu spomalenia globálneho hospodárstva a obchodu.

Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO skresal predpoveď rastu v roku 2019 na 1,1 % z 1,5 %. Vlani sa švajčiarsky hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil o 2,5 % a v roku 2017 o 1,6 %.

SECO ponechal prognózu na rok 2020 na úrovni 1,7 %. Globálna ekonomika by sa totiž mala mierne zrýchliť, čo podporí aj obchod, a tým aj švajčiarske hospodárstvo.

Ak sa však situácia vo svetovom obchode pre pokračujúce spory ešte zhorší, ešte viac to pribrzdí aj švajčiarsku ekonomiku, varoval SECO. "Švajčiarsko by hlavne zasiahlo, ak by eskaloval konflikt medzi USA a EÚ a ak by sa zaviedli napríklad vysoké clá na nemecké autá." A naopak, švajčiarska aj zahraničná ekonomika sa opäť výraznejšie zrýchli, ak príde k dohode v hlavných bodoch obchodného sporu medzi Washingtonom a Bruselom.