Prehodnotí Amazon svoje zbohom New Yorku?

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 11:44 -

Pôvodný zámer postaviť jednu z HQ2 budov (druhá centrála) Amazonu v New Yorku v časti Queens sa ľavicovým demokratickým poslancom senátu podarilo zrušiť. V popredí odmietavých názorov a protestov proti spôsobu, akým sa nové ústredie malo do New Yorku dostať je demokratická senátorka známa pod skratkou AOC – Alexandria Ocasio-Cortez. Organizácia Job Creators Network jej formou billboardu na Times Square „poďakovala“ za tri výsledky:

Stratených 25 000 pracovných miest, ktoré mali v HQ2 postupne vzniknúť, 4 miliardy ušlého zárobku na mzdách v Queense, 12 miliárd stratenej ekonomickej aktivity v meste New York.

AOC označila svoje snaženie o odchod Amazonu za boj s čiernymi peniazmi a proti robotníckou politikou technologických firiem. Argumenty proti výstavbe centrály v Queense hovoria, že cena za jej realizáciu by pre mesto bola v porovnaní s benefitmi vysoká. V meste dokážu firmy údajne každoročne vytvoriť 93 000 nových pracovných miest a prínos Amazonu s jeho 25 000 miestami počas 10 rokov by bol marginálny (2500 ročne). Ozvali sa už mestá ako Miami na Floride, alebo Chicago z Illinois, ktoré by druhú centrálu Amazonu u seba radi umiestnili. Ľavicové sily hovoria, že tam by každé nové pracovné miesto dávalo väčší zmysel ako v New Yorku, kde sú v porovnaní s týmito mestami vyššie životné náklady. Serióznosť Amazonu nikto nerozporuje a schopnosť vytvárať nové pracovné miesta nikto nepostavil do roviny pochybností. Veď aj na Slovensku často vidíme náborové inzeráty tejto firmy do jej logistického centra.





Profesné združenia, pravicoví politici sa však v boji o HQ2 ešte nevzdali. Formou otvoreného listu zverejneného v NY Times sa obrátilo 80 osobností na Jeffa Bezosa s požiadavkou, aby prehodnotil rozhodnutie nepokračovať s projektom v New Yorku. Podľa ich názoru dôvody, pre ktoré v „súťaži krásy“ pôvodne New York zvíťazil sú naďalej platné. V meste je dostatok kvalifikovaných pracovníkov, dostatočný priestor pre rast firmy a výhodná poloha.

Na margo kritických hlasov, ktoré spochybňujú odôvodnenosť daňovej úľavy ponúknutej Amazonu mestom New York vo výške 3 miliárd USD hovorí seátor G. Meeks, že je to forma investície od mesta, ktorá bezpečne prinesie návratnosť 10 miliárd dolárov počas 20 rokov na výbere daní. Táto pomyselná investícia navyše nie je skutočný výdaj z mestskej pokladne, ale je to skôr páka, s ktorou mesto vie firmy donútiť k aktivitám v určitých lokalitách. Na výstavbe objektov by sa zúčastnili určite stavebné firmy z New Yorku, v okolí HQ2 by ožili reštaurácie, hotely, ubytovne a rôzne malé prevádzky. Pre mesto malo okrem 25 000 priamych miest v Amazone vzniknúť ďalších 80 000 pracovných miest naviazaných na HQ2.





Je nutné uviesť, že mesto New York poskytuje aj väčšie daňové úľavy a incentívy, než mali byť určené pre Amazon. Nehnuteľnostiam Hudson Yard na Manhattane, kde majú mať čoskoro svoje sídlo značky ako Dior, Fendi alebo L´Oreal a kde byty budú prenajímané v cenovej hladine okolo 5 200 dolárov mesačne, boli doteraz mestom poskytnuté daňové podporné prázdniny a investičné asistencie vo výške 6 miliárd dolárov. Mesto tam za zhruba 2,5 miliardy dotiahlo linku metra. Dokonca boli pokryté platby za úroky vo výške 539 miliónov dolárov, ktoré pôvodne mali byť hradené z výnosu uvedenej nehnuteľnosti. Podporu dostanú nájomníci, ktorým bude poskytnutá 40 %-ná zľava na daniach počas 20 rokov. Investičná spoločnosť Black Rock, ktorá má mať nové kancelárie v Hudson Yard a má tam vytvoriť 700 pracovných miest, získa daňovú úľavu 25 miliónov dolárov. Mediálna spoločnosť Warner, ktorá bude tiež nájomníkom Hudson Yards má dostať od mesta 14 miliónov USD na daňových prázdninách. Projekt vlastnia spoločnosti Related Companies a Oxford Properties, ktoré podnikajú v developerstve a majú za sebou projekty v mestách ako Boston, Abu Dhabi či Londýn. Related je vo vlastníctve miliardára Stephena M. Rossa, ktorý okrem iného vlastní sieť fitness centier Equinox a klub amerického futbalu Miami Dolphins, vrátane ich štadióna. Majitelia uvedeného projektu otvorene priznávajú, že bez vybudovania predĺženej trasy metra by ich projekt bol zrejme odsúdený na neúspech.





Mesto New York je magnetom pre úspešné firmy, no zjavne je pre technologický sektor ešte nespracovanou pôdou, kde je potrebné „bojovať“ s administratívou a mestskými byrokratmi. Politici argumentujú tým, že technologické firmy prinášajú so miest príjmovú nerovnosť a „elitárske rezidenčné oblasti“ a ako príklad používajú mestá v Kalifornii, kde sa z niektorých štvrtí stali milionárske mestečká plné programátorov. New York tiež vedie niekoľko súdnych sporov s firmami ako Uber, Lyft, Airbnb, ktoré sa snažia zmeniť tvár miest a aj taký gigant ako Google, ktorý v meste už dnes zamestnáva 7 000 ľudí, pričom plánuje toto číslo zdvojnásobiť, sa radšej potichu rozširuje a nežiada o žiadne úľavy na daniach.