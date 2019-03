Britskí zákonodarcovia odmietli tvrdý brexit, libra prudko posilnila

Zdroj: CNBC

Libra posilnila voči doláru o 2 % a vyšplhala sa na 1,3339 USD. Investori tým potvrdili svoj optimistickejší postoj. "Náš základný pohľad je, a mena to potvrdzuje, že dosiahneme nejakú formu riešenia," povedal Henry McVey z KKR pre CNBC. „Je jasné, že s Brexitom sa ekonomika spomaľovala. Počítame s pomaly sa rozvíjajúcou ekonomikou a s nízkou infláciou.“





Zamietnutie Brexitu bez dohody s 312 hlasmi proti 278, spôsobilo ďalšie hlasovanie vo štvrtok o tom, či by sa mal oficiálny dátum odchodu z únie oddialiť. Odmietnutie tvrdého brexitu sa vo všeobecnosti očakávalo, pretože väčšina členov Parlamentu sa chce vyhnúť hospodárskej neistote a dopadom na obchodovanie. "Parlament dal jasne najavo, že ak sa nedosiahne dohoda, nie sú pripravení opustiť EÚ. Obchodníci s librou s týmto konceptom súhlasia, čo tlačilo cenu meny vyššie voči doláru,“ vysvetlil Naeem Aslam, hlavný analytik trhu z Think Markets.



Tvrdý brexit by znamenal vystúpenie Spojeného kráľovstva 29. Marca, bez 21-mesačného prechodného obdobia. Briti by sa tým ochudobnili o prípravy na život mimo bloku, do ktorého patrili 46 rokov. Tiež by sa museli spoliehať na obchodné pravidlá WTO.

Poslanci budú teraz opätovne hlasovať vo štvrtok večer, o rozšírení článku 50 (ktorý dohliada na proces odchodu), čím by sa posunul dátum odchodu z 29. marca. EÚ by s tým musela súhlasiť a Spojené kráľovstvo by muselo poskytnúť skutočne dobrý dôvod.